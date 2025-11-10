Sob a regência e direção artística de Ivan Bueno, os 80 integrantes da OEP, que abrangem todos os grupos de instrumentos sinfônicos, prometem uma performance emocionante. O programa será uma verdadeira viagem pela genialidade de Piotr Ilitch Tchaikovsky, com a execução de movimentos das aclamadas Sinfonias nº 2 e nº 5, além da célebre "Valsa das Flores", da suíte O Quebra-Nozes. É uma oportunidade única para o público piracicabano apreciar a música de concerto em sua plenitude, interpretada por um grupo que se destaca pela técnica e sensibilidade.

Piracicaba se prepara para uma noite de imersão musical e celebração nesta terça-feira (11). A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), projeto do Instituto APEC, convida o público para o concerto "OEP Toca Tchaikovsky", que acontecerá às 20h no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação é um marco na trajetória da orquestra, que completa 10 anos de atuação, utilizando a música como poderosa ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social.

Fundada em 2015, a OEP se consolidou como um espaço de aprendizado e acolhimento, reunindo músicos a partir dos 10 anos de idade, com diferentes níveis de experiência. Essa metodologia inclusiva permite que iniciantes e veteranos colaborem e somem suas habilidades, criando um resultado coletivo e harmonioso. "A convivência com músicos de diferentes idades, e que tocam instrumentos diversos, tem sido muito proveitosa", relata a violinista Sara Sofia Azevedo, que retomou a prática musical graças à orquestra. Vagner Siqueira Cavalcanti, professor universitário e músico desde a fundação da OEP, reforça o caráter inovador do projeto: "A OEP é um projeto inovador porque acolhe pessoas diversas, de idades diferentes, profissões diferentes, conhecimentos de vários níveis."

Mais do que um espetáculo, o concerto desta terça-feira reflete a filosofia pedagógica da OEP, onde o palco se transforma em sala de aula, espaço de mentoria e lugar de pertencimento. A orquestra demonstra como a arte pode ser uma ferramenta potente para o desenvolvimento humano e a excelência coletiva, promovendo a escuta entre os instrumentos, o diálogo entre as gerações e a celebração de cada aprendizado.

Os ingressos para o concerto "OEP Toca Tchaikovsky" estão disponíveis para compra no site da MegaBilheteria. Os valores são: R$ 25 (antecipado), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Não perca a chance de prestigiar este talento local e vivenciar uma noite de música clássica de alta qualidade.

