Piracicaba se prepara para uma semana cultural vibrante, com um destaque especial para o concerto "OEP Toca Tchaikovsky", que promete uma experiência interativa e imersiva no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Além disso, a cidade será palco do encantador espetáculo de dança "As Mil e Uma Noites" do Espaço Ventre Vida, que promete magia e emoção, e do saboroso Festival Gastronomia & Arte no Engenho Central, que reunirá música, arte e uma vasta diversidade culinária. A programação ainda inclui sessões de cinema, lançamentos literários e rodas de conversa, garantindo opções para todos os gostos. Veja os principais eventos da semana!
Quintal do Prudente
O projeto Quintal do Prudente recebe nesta quinta-feira (6), a partir das 19h, a apresentação gratuita de Marquinhos do Forró. O evento, que acontece na área externa do Museu Prudente de Moraes, trará a formação clássica de trio de forró – sanfona, zabumba e triângulo – com um repertório repleto de sucessos de grandes nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho. Nordestino do Rio Grande do Norte, Marquinhos possui mais de 40 anos de carreira, dois álbuns lançados e uma trajetória dedicada ao forró autêntico, também conhecido como pé de serra.
Além da música, o público poderá desfrutar de alimentos e bebidas comercializados no local, com apoio da Piracerva, Franco BBQ e cervejaria Escafandrista. O Quintal do Prudente tem como objetivo valorizar artistas piracicabanos e da região, oferecendo um espaço cultural acessível a todos. O Museu Prudente de Moraes está localizado na rua Santo Antônio, 641, no Centro. A entrada com alimentos e/ou bebidas externas é proibida, e o local oferece acesso para pessoas com deficiência.
Evento na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba Ricardo Ferraz de Arruda Pinto será palco de duas atividades culturais gratuitas nesta semana. Nesta quinta-feira (6), das 19h30 às 21h30, o ator e escritor Marcelo Silva conduzirá a oficina literária "Cenas e Prosas sobre o Inesperado". A partir da leitura dramática de um texto de Anton Tchekhov, os participantes serão convidados a desenvolver narrativas sobre eventos surpreendentes que transformam a vida das personagens, explorando o potencial criativo de acontecimentos banais.
Já no sábado (8), das 10h às 13h, a Associação Guarantã promove a palestra formativa "Artes Cênicas", focada em "Direção de Produção". O encontro, parte de um ciclo de atividades sobre profissões da cultura, abordará os bastidores da tradicional Paixão de Cristo de Piracicaba, discutindo o planejamento e a execução de grandes montagens teatrais, tanto ao ar livre quanto em espaços fechados. A palestra é aberta a todos os interessados em conhecer ou aprofundar seus conhecimentos no universo das artes cênicas.
Cinema na ESALQ
O projeto CinEsalq convida o público para uma sessão especial e gratuita do documentário "Mussum, um filme do Cacildis" nesta quinta-feira (6), às 17h. A exibição acontecerá no Anfiteatro de Horticultura da Escola Superior de Agricultura (Esalq/USP), celebrando a vida e o legado de um dos maiores ícones da cultura brasileira.
Dirigido por Susanna Lira e com classificação etária de 10 anos, o filme desvenda a multifacetada trajetória de Mussum, desde sua ascensão como vocalista de "Os Originais do Samba" até sua consagração como um dos integrantes mais queridos de "Os Trapalhões". A produção reflete sobre o profundo impacto cultural que o artista deixou, ressoando até hoje. O CinEsalq, iniciativa da Agenda Cultural 2025 da Esalq/USP, oferece sessões de cinema gratuitas com curadoria de filmes de temáticas sociais, culturais e ambientais, buscando proporcionar lazer e enriquecimento cultural à comunidade.
Espetáculo “As Mil e Uma Noites”
Piracicaba se prepara para uma noite de encanto e mistério com o 22º Espetáculo de Dança do Espaço Ventre Vida, que neste ano apresenta o tema “As Mil e Uma Noites”. A apresentação acontecerá nesta sexta-feira (7), às 20h, no Teatro Municipal Erotides de Campos (Engenho Central). Inspirado na lendária Sherazade e no rei Shariar, o espetáculo promete um mergulho poético na famosa narrativa árabe, unindo dança, mito e emoção para reinterpretar o clássico da literatura oriental, destacando o poder transformador da palavra e da arte.
Com classificação livre e duração aproximada de 1h30, o evento contará com um elenco de cerca de 50 bailarinos, entre crianças e adultos, que apresentarão 16 coreografias inéditas. A direção geral e artística é de Fernanda Marina Everaldo, com participação especial dos bailarinos internacionais Tarik e Julli Canoli. Os ingressos estão disponíveis no Espaço Ventre Vida e na bilheteria do Teatro, com valores de R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 60 (antecipado). Assinantes do Jornal de Piracicaba têm direito à meia-entrada, mediante apresentação da carteirinha de associado. O Espaço Ventre Vida, com 23 anos de trajetória, é referência em dança na cidade e realiza este evento anual com apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural (Semac) e da Prefeitura de Piracicaba.
Festival Gastronomia & Arte
O Engenho Central de Piracicaba será palco da segunda edição do Gastronomia & Arte nesta sexta (7), sábado (8) e domingo (9). O festival promete uma imersão em atrações musicais, oficinas artísticas, artesanato e uma vasta diversidade culinária, com pratos de mais de 25 restaurantes e 11 cervejarias artesanais locais, com preço máximo de R$ 50 por prato. A entrada é solidária, com a sugestão de doação de pacotes de balas e pirulitos para o Fundo Social de Solidariedade. Sexta-feira das 17h às 22h; sábado das 11h às 22h, e domingo das 11h às 20h.
O evento, realizado pela Prefeitura de Piracicaba e Guia Piracicaba, com apoio de diversas secretarias e da Piracerva, terá uma programação musical com oito atrações, incluindo bandas de rock, Orquestra Piracicaba de Viola Caipira e um tributo ao Capital Inicial. Além disso, produtores locais de queijos, charcutaria e produtos de milho terão espaço para expor seus produtos. Oficinas de dobradura, xilogravura, desenho criativo, fotografia, livro de artista e cianotopia, além de uma feira de artes, Espaço Kids e a permissão para pets, completam a experiência cultural e gastronômica para toda a família.
Cinemisp
O projeto Cinemisp convida o público para uma sessão especial do documentário "A Represa do Miringuava", que será exibido neste sábado (8), às 19h30. Com 86 minutos de duração, o filme aborda a construção da barragem de Miringuava, em São José dos Pinhais, e as inevitáveis mudanças e desafios enfrentados pelos moradores locais devido ao projeto governamental de abastecimento de água.
A exibição, que acontecerá no Galpão 8A do Engenho Central (MISP), será seguida por uma roda de conversa, proporcionando um espaço para aprofundar a discussão sobre as temáticas levantadas pelo documentário. Dirigido por Paula Negri e produzido pela Asilo Febril, o filme conta com a participação de Adiel Gomes de Araújo, Adriane Fonsaca Leschnhak, Alceu Carlos Schulis, Casemiro José Krupczak, Felipe Daniel Krupczak, Marcelo Leschnhak, Mariceli Leschnhak, Paula Negri e Sônia Beatriz Gomes de Paula.
Lançamento na ESALQ
O Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”, por meio do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq/USP, receberá amigos e convidados do Engenheiro Agrônomo e político Francisco Graziano Neto, o Xico Graziano, para o lançamento de seu livro “O Caipira e o Príncipe”. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, 10 de novembro, às 18h, e incluirá uma roda de conversa com o autor e convidados, seguida de uma sessão de autógrafos.
A obra, escrita em prosa, narra uma história sincera da política brasileira, repleta de "causos" e que descreve a improvável relação entre um agrônomo de Araras e um renomado intelectual que se tornou presidente da República. Xico Graziano, que estudou em Piracicaba e se formou em Engenharia Agronômica pela Esalq/USP em 1974, construiu uma importante carreira como pesquisador, político, professor universitário e colaborador de jornais, trazendo sua vasta experiência para esta publicação.
Concerto especial da OEP
A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) convida o público para uma noite musical única com o concerto “OEP Toca Tchaikovsky”, que acontecerá na terça-feira (11), às 20 horas, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. O grande diferencial do evento será o "Momento Didático", uma iniciativa inovadora que permitirá aos espectadores subir ao palco, interagir com os instrumentos e compreender de perto o funcionamento das quatro famílias da orquestra – cordas, sopros, metais e percussão. O regente e coordenador geral da OEP, Ivan Bueno, conduzirá essa explanação imersiva, destacando a importância da música e da arte como instrumentos transformadores.
O repertório cuidadosamente selecionado incluirá obras célebres de Piotr Ilitch Tchaikovsky, como excertos da Sinfonia nº 2 e da Sinfonia nº 5, além da encantadora Valsa das Flores, da suíte “O Quebra Nozes”. Este concerto reforça a missão da OEP em democratizar o acesso ao ensino musical e à cultura, oferecendo uma experiência que vai além da apreciação, promovendo o desenvolvimento humano e cultural na comunidade de Piracicaba. Ingressos disponíveis no site da MegaBilheteria.
SESI Piracicaba
A Orquestra Bachiana Jovem SESI-SP, um projeto social e artístico do SESI-SP e da Fundação Bachiana, convida o público para uma apresentação especial neste sábado (8), às 19h. Reconhecida por seu compromisso com a inclusão cultural e a diversidade, a orquestra oferece a jovens instrumentistas entre 18 e 27 anos uma vivência orquestral que não só aprimora suas habilidades musicais, mas também fomenta a consciência social, a liberdade de expressão artística e a valorização da cultura musical brasileira.
Com duração de 60 minutos, o concerto terá a direção artística do renomado João Carlos Martins e regência de Edson Beltrami, com Wallas Pena como regente assistente. O repertório será de gênero clássico, prometendo uma experiência musical enriquecedora. A reserva de ingressos pode ser feita pelo portal Sesi Eventos, garantindo acesso a esta iniciativa que visa o desenvolvimento pessoal, artístico e social dos jovens músicos, além de promover o acesso à cultura.
SESC Piracicaba
Nesta sexta-feira (7), às 20h, o Teatro do Sesc recebe Roberto Seresteiro para um show especial em homenagem aos 100 anos de Inezita Barroso. Acompanhado de sua banda, o artista apresentará um repertório que celebra a cultura caipira e a memória musical dos interiores do Brasil, com pérolas de Inezita e obras de grandes nomes como Luiz Gonzaga e Tonico e Tinoco. Os ingressos custam R$ 12 (Credencial Plena), R$ 20 (Meia-entrada) e R$ 40 (Inteira).
Neste sábado (8), às 16h, a Cia Barracão Cultural apresenta o espetáculo infantil "Trilha Para As Estrelas" no Teatro. A peça conta a história de três amigas que, ao acampar na Mata Atlântica, descobrem a importância de viver a simplicidade do "aqui e agora". A entrada é R$ 12 (Credencial Plena), R$ 20 (Meia-entrada) e R$ 40 (Inteira), com gratuidade para crianças até 12 anos.
No domingo (9), às 16h, será dedicado ao cinema com a exibição gratuita de "Eterno Visionário" no Teatro. O filme, com duração de 112 minutos, narra a jornada do romancista, poeta e dramaturgo Luigi Pirandello, que, em sua viagem para receber o prêmio Nobel, revive os fantasmas de sua existência, incluindo a doença da esposa e conflitos familiares. Os ingressos devem ser retirados com 1h de antecedência.
Na terça-feira (11), às 19h30, o Teatro do Sesc exibe gratuitamente o filme "Amor à Cidade". Com 115 minutos de duração e classificação indicativa de 16 anos, a obra retrata aspectos da vida cotidiana na Roma do pós-guerra, oferecendo um olhar neorrealista, social e poético sobre relacionamentos, costumes e a dura realidade da época. A retirada de ingressos acontece com 1h de antecedência.
Para fechar a programação da semana, na quarta-feira (12), às 19h, o Espaço de Tecnologias e Artes será palco da roda de conversa "Desconstruindo o racismo linguístico". Com a participação de Guilherme Abel Dias da Silva, educador de Karingana, e convidados, o evento gratuito propõe uma reflexão sobre como a linguística e as formas de tratamento estão imersas em padrões históricos, buscando promover a desconstrução e a integração social. Não é necessária a retirada de ingressos.
A programação completa pode ser consultada no site do Sesc Piracicaba.