Piracicaba se prepara para uma semana cultural vibrante, com um destaque especial para o concerto "OEP Toca Tchaikovsky", que promete uma experiência interativa e imersiva no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Além disso, a cidade será palco do encantador espetáculo de dança "As Mil e Uma Noites" do Espaço Ventre Vida, que promete magia e emoção, e do saboroso Festival Gastronomia & Arte no Engenho Central, que reunirá música, arte e uma vasta diversidade culinária. A programação ainda inclui sessões de cinema, lançamentos literários e rodas de conversa, garantindo opções para todos os gostos. Veja os principais eventos da semana!

O projeto Quintal do Prudente recebe nesta quinta-feira (6), a partir das 19h, a apresentação gratuita de Marquinhos do Forró. O evento, que acontece na área externa do Museu Prudente de Moraes, trará a formação clássica de trio de forró – sanfona, zabumba e triângulo – com um repertório repleto de sucessos de grandes nomes da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho. Nordestino do Rio Grande do Norte, Marquinhos possui mais de 40 anos de carreira, dois álbuns lançados e uma trajetória dedicada ao forró autêntico, também conhecido como pé de serra.

Além da música, o público poderá desfrutar de alimentos e bebidas comercializados no local, com apoio da Piracerva, Franco BBQ e cervejaria Escafandrista. O Quintal do Prudente tem como objetivo valorizar artistas piracicabanos e da região, oferecendo um espaço cultural acessível a todos. O Museu Prudente de Moraes está localizado na rua Santo Antônio, 641, no Centro. A entrada com alimentos e/ou bebidas externas é proibida, e o local oferece acesso para pessoas com deficiência.