O motivo da determinação é a ausência de registro dos itens na Anvisa. A agência constatou que a escova progressiva Trycee Professional HD, destinada à categoria de cosméticos, e o limpador multifuncional Washing Machine eram fabricados por empresas desconhecidas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na última quinta-feira (6) a proibição e a apreensão de dois produtos que estavam sendo comercializados sem a devida autorização sanitária no país. As medidas se aplicam à escova progressiva Trycee Professional HD e à pastilha efervescente para limpeza de máquinas de lavar roupas, Washing Machine.

O registro é um procedimento obrigatório para que a Anvisa possa garantir que os produtos passem por testes de qualidade e segurança, minimizando riscos à saúde dos usuários. Por não possuírem esse documento legal, ambos os itens estão impedidos de serem produzidos, comercializados, distribuídos, divulgados ou utilizados em todo o território nacional.



A Anvisa enfatiza que apenas produtos com registro válido podem ser vendidos no Brasil. A agência orienta os consumidores a sempre verificarem a presença do número de processo ou autorização da agência nas embalagens dos produtos.

Qualquer suspeita de irregularidade sanitária pode ser comunicada por meio dos canais oficiais de atendimento da Anvisa ou às vigilâncias sanitárias municipais e estaduais.