JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
5 METROS!

VÍDEO: Sucuri gigante é flagrada em pista na região de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Segundo moradores, o réptil é conhecido na região há aproximadamente 30 anos e costuma ser visto nas imediações da represa
Uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi registrada por moradores na noite de sábado (8), no bairro Cascalho, zona rural de Cordeirópolis (SP). O vídeo, feito por um morador, mostra o momento em que o animal cruza a estrada próxima ao Mirante, na Represa de Cascalho, área que serve de habitat para a espécie.

O local pertence à Prefeitura de Cordeirópolis e possui placas de aviso sobre a presença da serpente. Segundo moradores, o réptil é conhecido na região há aproximadamente 30 anos e costuma ser visto nas imediações da represa.

Relatos apontam que a sucuri se alimenta de animais como capivaras e não há registros de ataques a pessoas. Além do exemplar filmado, já foram observados filhotes com dois a três metros de comprimento e outros adultos que podem atingir até seis metros.

