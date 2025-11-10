Uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi registrada por moradores na noite de sábado (8), no bairro Cascalho, zona rural de Cordeirópolis (SP). O vídeo, feito por um morador, mostra o momento em que o animal cruza a estrada próxima ao Mirante, na Represa de Cascalho, área que serve de habitat para a espécie.
O local pertence à Prefeitura de Cordeirópolis e possui placas de aviso sobre a presença da serpente. Segundo moradores, o réptil é conhecido na região há aproximadamente 30 anos e costuma ser visto nas imediações da represa.
Relatos apontam que a sucuri se alimenta de animais como capivaras e não há registros de ataques a pessoas. Além do exemplar filmado, já foram observados filhotes com dois a três metros de comprimento e outros adultos que podem atingir até seis metros.