Um motociclista ficou ferido após um acidente ocorrido por volta das 18h de sábado (8), no bairro Caxambu, em Piracicaba (SP). Segundo registros de câmeras de segurança instaladas na região, a motocicleta avançou a sinalização de parada na Rua Angelina Gerolamo Turim e foi atingida por um automóvel que seguia pela Rua Paulo Bruns.

O impacto provocou a queda do condutor da moto sobre a pista. Testemunhas que estavam próximas ao local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro ainda no local. O motociclista foi encaminhado consciente para uma unidade de saúde, mas não há informações atualizadas sobre o seu estado clínico.