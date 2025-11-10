10 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
AVANÇOU O PARE!

Motociclista é arremessado após forte colisão em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
a motocicleta avançou a sinalização de parada na Rua Angelina Gerolamo Turim e foi atingida por um automóvel que seguia pela Rua Paulo Bruns
a motocicleta avançou a sinalização de parada na Rua Angelina Gerolamo Turim e foi atingida por um automóvel que seguia pela Rua Paulo Bruns

Um motociclista ficou ferido após um acidente ocorrido por volta das 18h de sábado (8), no bairro Caxambu, em Piracicaba (SP). Segundo registros de câmeras de segurança instaladas na região, a motocicleta avançou a sinalização de parada na Rua Angelina Gerolamo Turim e foi atingida por um automóvel que seguia pela Rua Paulo Bruns.

Saiba Mais:

O impacto provocou a queda do condutor da moto sobre a pista. Testemunhas que estavam próximas ao local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro ainda no local. O motociclista foi encaminhado consciente para uma unidade de saúde, mas não há informações atualizadas sobre o seu estado clínico.

Moradores da região afirmaram que o cruzamento onde aconteceu o acidente apresenta movimento intenso, principalmente nos fins de semana. Eles relataram que a sinalização de “pare” é frequentemente desrespeitada por motoristas e motociclistas, o que já teria resultado em outras ocorrências semelhantes.

Até o momento, as causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades de trânsito.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários