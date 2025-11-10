O início da manhã desta segunda-feira (10) foi marcado por cenas de tensão e correria na avenida Independência, em Piracicaba. Por volta das 7h30, um Volkswagen Tera bateu com força na traseira de uma Fiat Toro, provocando o capotamento imediato do carro e um verdadeiro susto em quem passava pelo local.

Com o impacto, o Tera voou sobre o canteiro central e parou atravessado na pista. A motorista, uma jovem de aproximadamente 22 anos, ficou presa nas ferragens e só conseguiu sair depois que o para-brisa foi estourado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O resgate foi dramático e atraiu dezenas de curiosos.