O início da manhã desta segunda-feira (10) foi marcado por cenas de tensão e correria na avenida Independência, em Piracicaba. Por volta das 7h30, um Volkswagen Tera bateu com força na traseira de uma Fiat Toro, provocando o capotamento imediato do carro e um verdadeiro susto em quem passava pelo local.
Com o impacto, o Tera voou sobre o canteiro central e parou atravessado na pista. A motorista, uma jovem de aproximadamente 22 anos, ficou presa nas ferragens e só conseguiu sair depois que o para-brisa foi estourado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O resgate foi dramático e atraiu dezenas de curiosos.
Segundo testemunhas, o barulho da batida foi tão forte que deu para ouvir a quase dois quarteirões de distância.
A jovem foi socorrida consciente, mas levada às pressas para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece em observação. O estado de saúde dela é estável. Já a motorista da Toro não se feriu gravemente e permaneceu no local, abalada com o susto.
O trânsito ficou travado por mais de uma hora, com longas filas de carros se formando nos dois sentidos da avenida. Uma das faixas precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate, perícia e trânsito.
A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e agentes do Departamento de Trânsito atenderam a ocorrência. A perícia técnica vai apontar as causas exatas do acidente, mas as primeiras informações indicam que o Tera seguia em alta velocidade.