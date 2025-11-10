Desde que assumiu a pasta, Boulos tem reiterado que sua principal diretriz, estabelecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é justamente "colocar o governo na rua". Em seus discursos, o ministro enfatiza a importância de "rodar todos os cantos desse país, ouvir as pessoas, conversar olho no olho, ter a humildade de ouvir críticas e, ao mesmo tempo, apresentar o que o nosso governo tem feito pelo povo brasileiro". Ele já adiantou que realizará uma série de viagens pelo Brasil para apresentar as realizações governamentais e fortalecer os canais de escuta social.

O cenário político nacional ganha um novo contorno com o lançamento oficial do programa "Governo na Rua", uma estratégia da Secretaria-Geral da Presidência da República para intensificar o diálogo direto entre o Palácio do Planalto e os cidadãos. A portaria que institui a iniciativa, divulgada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (10), coloca o ministro Guilherme Boulos (PSOL) à frente da coordenação, com a missão de promover uma maior participação social na concepção e implementação das políticas públicas federais.

O programa "Governo na Rua" está estruturado em quatro pilares fundamentais para sua atuação. Primeiramente, visa diagnosticar a efetividade das políticas federais de participação social. Em seguida, propõe a elaboração de modelos de gestão inovadores que possam desburocratizar processos. O terceiro eixo foca na definição de estratégias de participação adaptadas aos diferentes níveis federativos – União, estados, Distrito Federal e municípios. Por fim, busca articular as políticas públicas federais com as iniciativas e necessidades locais.

Para a fase inicial de implementação, foi instituído um Grupo de Trabalho (GT) específico. Este grupo será responsável por conduzir estudos aprofundados, realizar diagnósticos e desenhar a estrutura completa do programa. Suas atribuições incluem identificar gargalos na execução das políticas públicas, propor orientações para o funcionamento dos mecanismos de participação social e estabelecer indicadores, metas e os recursos necessários para o desenvolvimento dos projetos. Ao final dessa etapa, o GT deverá apresentar um ato normativo que garantirá a permanência do "Governo na Rua" como uma política institucional da Secretaria-Geral da Presidência.

A nomeação de Boulos para a Secretaria-Geral é vista como um movimento estratégico do governo Lula. A iniciativa não só busca consolidar a base de apoio popular do presidente, mas também preparar o terreno para as eleições de 2026. O "Governo na Rua" emerge, assim, como um instrumento crucial para aproximar o Executivo da sociedade civil, assegurando que as políticas públicas reflitam de fato as demandas e realidades da população brasileira.