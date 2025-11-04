As notificações estão sendo enviadas desde março por meio dos canais oficiais do governo federal — edital, e-mail, WhatsApp e SMS. Os beneficiários podem verificar a situação no Sistema Vejae, plataforma que permite consultar pendências, apresentar defesa ou recurso, relatar fraude e realizar o pagamento à vista ou parcelado, com opções de PIX, cartão de crédito ou boleto.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) identificou 450 pessoas em Piracicaba que deverão devolver valores recebidos indevidamente do Auxílio Emergencial, programa federal pago durante a pandemia de Covid-19. O valor total a ser restituído na cidade é estimado em R$ 1,25 milhão.

De acordo com o MDS, o prazo para regularização é de 30 dias corridos a partir da notificação. Caso o cidadão não pague ou apresente defesa dentro do período, o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa da União, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin) e também nos órgãos de proteção ao crédito.

Segundo o governo federal, os casos de devolução envolvem situações como vínculo de emprego formal, renda superior ao limite legal, acúmulo indevido de benefícios federais ou duplicidade e fraudes cadastrais.

A diretora do Departamento de Auxílios Descontinuados do MDS, Érica Feitosa, destacou que o processo é todo digital e garante o direito à ampla defesa. “O sistema assegura que o cidadão possa apresentar recursos caso não concorde com a notificação. É essencial que todos acessem o Vejae para verificar sua situação e prazos aplicáveis”, afirmou.