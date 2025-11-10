Em outubro, a diferença entre as cotações das duas carnes diminuiu significativamente. O frango inteiro resfriado foi negociado no atacado da Grande São Paulo a R$ 4,55/kg abaixo da carcaça especial suína, uma margem que representa uma redução de 1,5% em comparação com o mês de setembro. Essa aproximação de valores indica uma reconfiguração nas escolhas do consumidor e nas estratégias de comercialização do setor.

O cenário do mercado de proteínas no Brasil registrou uma reviravolta em outubro, com a carne de frango perdendo sua vantagem competitiva em relação à carne suína. Essa mudança, que interrompe uma sequência de cinco meses de liderança da proteína avícola, é um reflexo direto da valorização do frango e da queda nos preços da carne suína, conforme apontam os levantamentos detalhados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A dinâmica de preços agora exige atenção de produtores e consumidores.

A valorização da carne de frango, que registrou um aumento de 6% em seu preço médio mensal em outubro, atingindo R$ 7,99/kg, é impulsionada principalmente pela retomada das exportações. Pesquisadores do Cepea destacam que o retorno dos embarques a patamares próximos aos observados antes dos surtos de gripe aviária tem sido crucial para enxugar a oferta interna. Esse equilíbrio entre a disponibilidade do produto no mercado doméstico e a demanda sustentou o avanço dos preços, mesmo diante de algumas retrações pontuais no final do mês.

Observando os dados diários mais recentes, o frango resfriado no estado de São Paulo tem mostrado pequenas oscilações. Em 7 de novembro, o preço foi de R$ 8,09/kg, com uma leve variação positiva de 0,12% em relação ao dia anterior. No final de outubro, o valor se mantinha em torno de R$ 8,08/kg, enquanto no início do mês, em 20 de outubro, o preço era um pouco mais elevado, a R$ 8,26/kg. Essas flutuações diárias são monitoradas de perto pelo Cepea, que oferece uma visão abrangente do mercado.

Mais dados do levantamento podem ser acessados no site do CEPEA - USP.