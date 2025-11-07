Com uma metodologia própria e inclusiva, a OEP permite a participação de pessoas a partir dos 10 anos de idade, exigindo apenas o conhecimento básico do instrumento. Atualmente, o grupo conta com cerca de 80 integrantes e contempla todas as famílias instrumentais de uma orquestra sinfônica. O repertório é variado e vai desde clássicos da música de concerto até trilhas sonoras e composições populares, o que reforça o compromisso de aproximar a música orquestral do público e democratizar o acesso à cultura.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), projeto do Instituto APEC fundado em 2015, vem se destacando no cenário cultural da cidade por sua proposta única de unir música, educação e transformação social. Muito além de uma orquestra tradicional, a OEP se consolidou como um espaço de aprendizado, acolhimento e convivência entre diferentes idades e níveis de experiência, criando uma verdadeira comunidade em torno da música.

A proposta pedagógica da OEP se apoia em três pilares principais. O primeiro é a convivência entre diferentes faixas etárias, que promove uma rica troca de experiências entre jovens e adultos, fortalecendo valores como empatia e colaboração. O segundo é a integração de variados níveis técnicos, que incentiva a participação de músicos iniciantes e experientes em um mesmo grupo, valorizando a contribuição individual e o esforço coletivo. Já o terceiro pilar é o acolhimento e a mentoria, que se estende além do aprendizado musical, incentivando o desenvolvimento pessoal e o senso de pertencimento dos integrantes.

Essa abordagem diferenciada tem transformado não apenas os músicos, mas também o público que acompanha o trabalho da orquestra. A OEP se tornou um exemplo de como a arte pode ser uma poderosa ferramenta de educação, integração social e formação cidadã.

E neste mês, o público poderá conferir de perto o resultado desse trabalho com o concerto “OEP Toca Tchaikovsky”, que acontece na terça-feira, 11 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A apresentação promete uma imersão na genialidade do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, com um programa que inclui movimentos das Sinfonias nº 2 e nº 5, além da célebre “Valsa das Flores”, da suíte O Quebra-Nozes.

SERVIÇO