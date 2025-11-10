Com o inspirador lema "Conhecimento que inspira (re)conhecimento", o Summit nasce com a ambição de ser um marco na história da inclusão, promovendo um diálogo intersetorial fundamental. A iniciativa visa conectar saberes e vivências entre as áreas da saúde, educação, assistência social e inclusão profissional, incentivando uma reflexão aprofundada sobre o papel de cada indivíduo na efetivação de direitos e na promoção da transformação social. Mais do que um congresso, o evento busca ser um espaço dinâmico de aprendizado e integração, onde o conhecimento se converte em ações concretas e a inclusão gera impacto real na sociedade.

Piracicaba se prepara para sediar um evento de grande relevância para o debate sobre inclusão no Brasil. No dia 28 de novembro (sexta-feira), das 8h às 19h, o Centro de Reabilitação Piracicaba (CRP) promoverá o 1º CRP Summit – Saberes e Práticas Inclusivas. O encontro, que acontecerá na Fumep (avenida Monsenhor Martinho Salgot, 560 – Areão), promete reunir profissionais, estudantes e lideranças de todo o país para um dia intenso de formação, troca de experiências e construção coletiva de soluções voltadas às pessoas com deficiência.

A programação do 1º CRP Summit é vasta e diversificada, incluindo mesas temáticas, rodas de conversa e palestras com especialistas de renome nacional. Um dos destaques será o lançamento do Núcleo de Educação do CRP, uma nova frente dedicada a compartilhar conhecimentos e práticas inclusivas, fortalecendo a formação contínua de profissionais da rede. Além das sessões de aprendizado, o evento oferecerá oportunidades de networking, lançamento de publicações exclusivas e um coquetel de encerramento, que também celebrará as seis décadas de história, parcerias e conquistas do CRP.

Para Ricardo Chaim, presidente do Centro de Reabilitação Piracicaba, o Summit representa um passo significativo na jornada pela inclusão. "O Summit nasce do compromisso do CRP com a construção de uma sociedade mais inclusiva, acessível e humana. É um espaço para unir experiências, inspirar novas práticas e reafirmar que a inclusão só se torna real quando é vivida de forma intersetorial e participativa", afirma.

Com 60 anos de trajetória, o CRP é reconhecido como uma Organização da Sociedade Civil (OSC) de referência regional na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, atuando de forma integrada nas políticas públicas e promovendo uma rede de cuidados que valoriza a autonomia e as singularidades de cada cidadão.