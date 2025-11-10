A iniciativa, fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Turismo, Cultura e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em colaboração com o grupo criativo Patrimônios da Saudade, busca valorizar a memória de Piracicaba. O Cemitério da Saudade, inaugurado oficialmente em 2 de dezembro de 1872, guarda em seus jazigos as histórias de personalidades que deixaram sua marca. Os historiadores Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, autores do livro "Somos Todos Iguais" – uma compilação de dados e resgate histórico do local –, serão os responsáveis por compartilhar informações e curiosidades, enriquecendo a jornada dos visitantes.

Piracicaba convida a um mergulho único na história local com a próxima edição do roteiro noturno guiado no Cemitério da Saudade. Nesta sexta-feira (14), às 19h30, os participantes terão a oportunidade de explorar o patrimônio histórico e cultural do município sob uma nova perspectiva, em uma atividade que combina a narrativa de historiadores, a condução de um guia de turismo e a performance envolvente de atores. Esta experiência imersiva promete revelar as vidas e legados de figuras que moldaram a identidade da cidade.

Sob a condução do guia de turismo Otacilio Júnior, o público será transportado por narrativas que resgatam a essência de figuras como Zé do Prato, um dos grandes difusores da cultura de rodeio no Brasil e criador do famoso bordão "Seguuura, peão!"; Parafuso, um notável cantor de Cururu, manifestação musical típica da região do Médio Tietê; e o lendário personagem folclórico Nhô Lica, conhecido por sua paixão por colecionar pedras. A experiência será ainda mais vívida com a participação especial dos atores Daniela Tonin, Gabriel Monndini, Matteus Cobra e Leonardo Ramos (músico), integrantes da Cia. Metamorfose de Teatro, sob a coordenação de Washington Poppi, que darão vida a esses personagens e momentos históricos.

Para garantir a participação nesta jornada noturna, os interessados devem realizar a inscrição a partir das 19h da próxima quarta-feira (12), através deste link. As vagas são limitadas a 80 pessoas, portanto, a agilidade na inscrição é fundamental. Os organizadores sugerem a doação de produtos de higiene pessoal, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para o conforto e segurança durante a caminhada, recomenda-se o uso de sapatos fechados, preferencialmente calças, e uma lanterna.

Clarissa Quiararia, titular da Secretaria Municipal de Turismo, ressalta a importância da iniciativa: "Com certeza será mais uma edição para que os participantes conheçam histórias de pessoas que colaboraram para a construção da cidade. Uma atividade enriquecedora, com conteúdo selecionado e, ainda, a participação de atores, que deixarão a experiência memorável." Este roteiro noturno é uma oportunidade imperdível para conectar-se com o passado de Piracicaba de uma forma única e emocionante.