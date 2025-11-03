Os preços dos ovos encerraram outubro de 2025 no menor patamar do ano, conforme levantamento divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em Piracicaba (SP). O relatório indica uma forte retração nas cotações em todas as regiões monitoradas, reflexo de mercado interno abastecido e consumo em baixa, cenário típico do segundo semestre.
VEJA MAIS:
- ESALQ fecha parceria com Instituição Francesa de pesquisa
- Professor da ESALQ recebe prêmio Internacional nos EUA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Em Bastos (SP) — principal polo produtor do país —, as médias mensais dos ovos brancos e vermelhos atingiram os valores mais baixos desde novembro do ano passado, caindo para R$ 139,03 e R$ 152,96 por caixa de 30 dúzias, respectivamente. De acordo com os pesquisadores do Cepea, o movimento de baixa se intensificou na segunda quinzena de outubro, impulsionado pela maior oferta da proteína e pela retração do consumo doméstico. Trata-se do segundo mês consecutivo de queda nas cotações.
A tendência negativa também foi registrada em outras regiões do país, como Grande São Paulo, Recife (PE), Grande Belo Horizonte (MG) e Santa Maria de Jetibá (ES). Em todos os mercados, os ovos brancos e vermelhos apresentaram redução nas médias mensais, variando entre 2% e 5%.
Apesar da queda recente, o Cepea destaca que o desempenho das exportações entre julho e setembro de 2025 ainda foi recorde para o período, com 9,46 mil toneladas enviadas ao exterior — volume 42% menor que o trimestre anterior, mas quase 100% superior ao do mesmo período de 2024. A expectativa do setor é que a recuperação do consumo interno e os ajustes de produção possam estabilizar os preços nos próximos meses, evitando novas quedas e reequilibrando o mercado.