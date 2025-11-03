Os preços dos ovos encerraram outubro de 2025 no menor patamar do ano, conforme levantamento divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em Piracicaba (SP). O relatório indica uma forte retração nas cotações em todas as regiões monitoradas, reflexo de mercado interno abastecido e consumo em baixa, cenário típico do segundo semestre.

Em Bastos (SP) — principal polo produtor do país —, as médias mensais dos ovos brancos e vermelhos atingiram os valores mais baixos desde novembro do ano passado, caindo para R$ 139,03 e R$ 152,96 por caixa de 30 dúzias, respectivamente. De acordo com os pesquisadores do Cepea, o movimento de baixa se intensificou na segunda quinzena de outubro, impulsionado pela maior oferta da proteína e pela retração do consumo doméstico. Trata-se do segundo mês consecutivo de queda nas cotações.