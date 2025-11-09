09 de novembro de 2025
TOPO DO MUNDO

Brasil é campeão mundial de Pararafting com time de Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais Pararafting e Nicolas Dead
O feito histórico do Brasil não é só uma vitória esportiva, é um grande exemplo de superação, garra e amor.
O feito histórico do Brasil não é só uma vitória esportiva, é um grande exemplo de superação, garra e amor.

 O Brasil está no topo do mundo. A equipe brasileira de pararafting, que representa a Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi), conquistou neste domingo (9) o título de campeã no Campeonato Mundial de Pararafting 2025, disputado em Aluminé, na província de Neuquén, Argentina.

Foi garra, técnica e emoção do início ao fim. O grupo, formado por atletas de Piracicaba e Brotas, brilhou nas águas geladas da Patagônia e superou adversários de diversos países, garantindo o ouro mundial e escrevendo mais um belo capítulo na história da canoagem brasileira.

O time campeão contou com,Thiago Diniz Barne Ganeo (Piracicaba) Ariel Ton (Piracicaba), Francisco Kess (Piracicaba), Rafael Mahn Iori (Piracicaba) e Paulo Righeto Scantimburgo (Brotas).

A equipe embarcou para o desafio no fim de outubro cheia de confiança e foco. Nas redes sociais, a equipe comemorou a conquista e agradeceu aos patrocinadores que acreditaram no projeto.

Com sincronia perfeita e muita superação, os brasileiros dominaram as corredeiras e mostraram que o espírito de equipe e a força de vontade podem vencer qualquer correnteza

O feito histórico não é só uma vitória esportiva — é também um exemplo de superação, inclusão e amor.

