Uma tarde que jamais será esquecida. O amor, o ciúme e o desespero se cruzaram em uma cena de terror dentro de uma casa, na quinta-feira, no Jardim Esplanada em Araraquara, a 141 km de Piracicaba. Silvia Iris Martins, de 49 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo companheiro, Amaro José Gonçalves, de 37. Mas o que choca ainda mais é o ato desesperado da filha de apenas 13 anos, que tentou salvar a mãe e acabou enfrentando o agressor com três golpes de faca.

Segundo a Polícia Civil, a menina havia acabado de chegar da escola, por volta das 17h, quando encontrou os gritos e a discussão do casal por ciúmes. Em segundos, o clima esquentou — Amaro pegou uma faca que carregava na mochila de trabalho e atacou Silvia com fúria.