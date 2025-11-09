Uma tarde que jamais será esquecida. O amor, o ciúme e o desespero se cruzaram em uma cena de terror dentro de uma casa, na quinta-feira, no Jardim Esplanada em Araraquara, a 141 km de Piracicaba. Silvia Iris Martins, de 49 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo companheiro, Amaro José Gonçalves, de 37. Mas o que choca ainda mais é o ato desesperado da filha de apenas 13 anos, que tentou salvar a mãe e acabou enfrentando o agressor com três golpes de faca.
VEJA MAIS
- "Bingão Clandestino" é estourado pela Polícia Civil no Jaraguá em Piracicaba
- Ciclista morre atropelado por carro na SP 316
Segundo a Polícia Civil, a menina havia acabado de chegar da escola, por volta das 17h, quando encontrou os gritos e a discussão do casal por ciúmes. Em segundos, o clima esquentou — Amaro pegou uma faca que carregava na mochila de trabalho e atacou Silvia com fúria.
Sem pensar duas vezes, a garota correu até a cozinha, pegou outra faca e cravou três golpes nas costas do assassino, tentando conter o ataque. Mesmo ferido, o homem continuou desferindo facadas contra a companheira, que não resistiu e morreu antes da chegada do resgate.
O irmão caçula, de apenas 4 anos, presenciou a cena e saiu correndo pela rua aos prantos, pedindo ajuda. Vizinhos relataram que ouviram a menina gritar:
“Mataram minha mãe! Mataram minha mãe!”
Um dos moradores invadiu a casa e encontrou Silvia caída no chão, ensanguentada, enquanto tentava acalmar as crianças.
Amaro fugiu logo após o crime, mas acabou encontrado pela Polícia Militar em uma área de mata, coberto de sangue e com um ferimento no pulmão. Ele confessou o crime e foi levado primeiro à UPA do Melhado e depois para a Santa Casa, onde permanece internado sob escolta policial.
A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por feminicídio. Assim que receber alta médica, o assassino será levado para a Cadeia Pública de Santa Ernestina.
Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silvia já havia denunciado o agressor antes e pedido medida protetiva, mas teria voltado a conviver com ele.
A adolescente, tratada como uma heroína pela coragem, não foi apreendida. A polícia reconheceu que ela agiu em legítima defesa da mãe. O caso segue em investigação.