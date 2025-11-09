Uma noite de confusão e violência marcou a sexta-feira (7) no centro de Piracicaba. Por volta das 23h30, uma mulher foi brutalmente agredida em plena avenida Armando de Salles de Oliveira, bem em frente ao Terminal Central. A discussão teria começado por causa de um cachorro que vive na praça — e terminou com a vítima caída no chão, machucada e pedindo socorro.
Guardas Civis que estavam de plantão na base próxima correram para o local e encontraram a mulher com o rosto ferido e o corpo coberto de escoriações. Um vigilante que presenciou tudo apontou o autor da agressão: um homem em situação de rua, conhecido por dormir nas redondezas do terminal.
O suspeito foi detido e levado direto ao plantão policial da rua do Vergueiro, onde negou ter encostado na vítima. A mulher, bastante abalada, foi socorrida à UPA do Piracicamirim para atendimento médico.
O caso foi registrado como lesão corporal leve. Como a vítima estava em atendimento, não foi possível formalizar a representação na hora — o que impediu o flagrante. A Polícia Civil orientou que ela registre a queixa oficialmente nos próximos seis meses.
A Delegacia Seccional de Piracicaba assumiu a investigação e classificou a área do ocorrido como de responsabilidade do 2º Distrito Policial. A confusão acendeu novamente o alerta sobre a insegurança e os conflitos frequentes na região central da cidade.