Uma noite de confusão e violência marcou a sexta-feira (7) no centro de Piracicaba. Por volta das 23h30, uma mulher foi brutalmente agredida em plena avenida Armando de Salles de Oliveira, bem em frente ao Terminal Central. A discussão teria começado por causa de um cachorro que vive na praça — e terminou com a vítima caída no chão, machucada e pedindo socorro.

Guardas Civis que estavam de plantão na base próxima correram para o local e encontraram a mulher com o rosto ferido e o corpo coberto de escoriações. Um vigilante que presenciou tudo apontou o autor da agressão: um homem em situação de rua, conhecido por dormir nas redondezas do terminal.