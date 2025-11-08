08 de novembro de 2025
CARRO E BICICLETA

Ciclista morre atropelado por carro na SP 316

Por Da redação/Pira1
O ciclista Leonardo Felipe Alves, de 31 anos, morreu após ser atingido pelo carro.
  Um ciclista de 31 anos não resistiu aos ferimentos e morreu, após ser atingido na traseira por um automóvel na rodovia Constantino Peruche (SP 316), em Santa Gertrudes, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, o motorista do carro trafegava pela rodovia quando bateu na traseira da bicicleta conduzida por Leonardo Felipe Alves, de 31 anos.O SAMU foi acionado e levou a vítima para o hospital,que veio à óbito. A Polícia Militar e peritos também atenderam a ocorrência.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

