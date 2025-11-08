A Polícia Civil desmantelou uma casa de jogos clandestina que funcionava escondida atrás de um tapume, bem no meio de uma das avenidas mais movimentadas de Piracicaba.

A casa caiu nesta sexta-feira (7), na avenida Madre Maria Teodora, no Jaraguá em Piracicaba.

Lá dentro, idosos apostavam em cartelas e computadores, enquanto o local exibia um cenário de perigo: fiação exposta, extintores vencidos e só uma saída. Um descuido e a jogatina podia virar tragédia.

A operação, comandada pelo delegado Dr. José Donizeti de Melo, começou depois de uma denúncia anônima que entregou o endereço do “cassino do tapume”. Quando os policiais chegaram, flagraram dezenas de pessoas jogando e funcionários tentando disfarçar.

A responsável, uma mulher de 34 anos, não tinha autorização da Prefeitura nem do Corpo de Bombeiros. Tudo foi apreendido: computadores, cartelas e dinheiro das apostas.