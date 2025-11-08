08 de novembro de 2025
VÍDEO

'Bingão clandestino' é estourado pela Polícia Cívil de Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Polícia Civil
A casa clandestina estava lotada no momento da chegada da Polícia Civil
A casa clandestina estava lotada no momento da chegada da Polícia Civil

  A casa caiu nesta sexta-feira (7), na avenida Madre Maria Teodora, no Jaraguá em Piracicaba.

A Polícia Civil desmantelou uma casa de jogos clandestina que funcionava escondida atrás de um tapume, bem no meio de uma das avenidas mais movimentadas de Piracicaba.

Lá dentro, idosos apostavam em cartelas e computadores, enquanto o local exibia um cenário de perigo: fiação exposta, extintores vencidos e só uma saída. Um descuido e a jogatina podia virar tragédia.

A operação, comandada pelo delegado Dr. José Donizeti de Melo, começou depois de uma denúncia anônima que entregou o endereço do “cassino do tapume”. Quando os policiais chegaram, flagraram dezenas de pessoas jogando e funcionários tentando disfarçar.

A responsável, uma mulher de 34 anos, não tinha autorização da Prefeitura nem do Corpo de Bombeiros. Tudo foi apreendido: computadores, cartelas e dinheiro das apostas.

Depois do flagrante, os envolvidos prestaram depoimento e foram liberados.

