A Prefeitura Municipal de Piracicaba, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, lançou a campanha Não Compre Imóvel Irregular – exija a matrícula no ato da compra. A iniciativa tem como objetivo conscientizar os munícipes sobre os riscos da compra de terrenos e imóveis localizados em áreas irregulares.

“Essa ação é uma forma de orientar e proteger o cidadão. Queremos evitar que as pessoas sejam prejudicadas ao comprar imóveis irregulares e garantir que todos tenham acesso fácil às informações sobre cada área da cidade”, disse o prefeito Helinho Zanatta, durante o lançamento.

O lançamento contou com a presença do prefeito; do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Alvaro Saviani; do secretário-executivo de Meio Ambiente, Marcos Bucci; do Procurador-Geral do Município, Dr. Marcelo Maroun; do superintendente de Regularização Fundiária, Nilton Henrique da Silva; do chefe da Procuradoria Jurídico-Administrativa, Francisco Farhat; do gerente de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Robson Willians; e dos Promotores de Justiça Dra. Alexandra Facciolli Martins e Dr. Ivan Carneiro Castanheiro.