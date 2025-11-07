Moradores da Rua Gomes Carneiro, no Centro de Piracicaba, têm relatado transtornos provocados por um prédio desocupado há cerca de 35 anos. Segundo os moradores do local ao entorno do prédio, o imóvel se tornou ponto de descarte de lixo e entulho, além de abrigar vegetação alta e insetos. Ocorrências de incêndio também foram registradas nas proximidades.
Saiba Mais:
- USF do IAA segue fechada há 4 meses e moradores relatam abandono
- Prefeitura diz que orçamento 2026 prevê verbas a hospitais
A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta sexta-feira (7) e confirmou a situação de abandono. Durante a visita, foram observados sinais de entrada e permanência de pessoas dentro do imóvel, o que aumenta a preocupação dos vizinhos quanto à segurança da área.
De acordo com relatos dos moradores, as solicitações por medidas de manutenção ou demolição vêm sendo feitas há anos. Alguns afirmam que já comunicaram o problema à prefeitura e aos órgãos de fiscalização, mas não houve solução definitiva até o momento.
Em 2015, um laudo pericial apontou risco de desabamento da estrutura. O documento foi encaminhado ao poder público e serviu de base para um processo judicial. A Prefeitura de Piracicaba informou que há uma determinação judicial vigente para a demolição do prédio e que o cumprimento da medida depende da conclusão de trâmites legais.
Enquanto isso, os moradores afirmam conviver com o acúmulo de resíduos, a proliferação de insetos e o risco de incêndios. Eles solicitam que a administração municipal adote medidas emergenciais de segurança e limpeza na área até que a demolição seja executada.