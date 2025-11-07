Moradores da Rua Gomes Carneiro, no Centro de Piracicaba, têm relatado transtornos provocados por um prédio desocupado há cerca de 35 anos. Segundo os moradores do local ao entorno do prédio, o imóvel se tornou ponto de descarte de lixo e entulho, além de abrigar vegetação alta e insetos. Ocorrências de incêndio também foram registradas nas proximidades.

Saiba Mais:

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde desta sexta-feira (7) e confirmou a situação de abandono. Durante a visita, foram observados sinais de entrada e permanência de pessoas dentro do imóvel, o que aumenta a preocupação dos vizinhos quanto à segurança da área.