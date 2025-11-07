07 de novembro de 2025
ALÔ, PREFEITO!

VÍDEO: Rua cheia de buracos revolta moradores em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
Segundo os relatos, há diversos buracos ao longo do percurso, o que tem dificultado a circulação de veículos e causado transtornos no tráfego local
Segundo os relatos, há diversos buracos ao longo do percurso, o que tem dificultado a circulação de veículos e causado transtornos no tráfego local

Moradores da Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Verde, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da via. Segundo os relatos, há diversos buracos ao longo do percurso, o que tem dificultado a circulação de veículos e causado transtornos no tráfego local.

Os residentes informaram que já registraram solicitações de manutenção por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba. No entanto, até o momento, afirmam não ter recebido retorno sobre a previsão de reparo.

De acordo com os moradores, a situação tem se agravado com o aumento do fluxo de veículos na região, especialmente em horários de pico. Eles pedem que o poder público realize obras de recapeamento ou manutenção emergencial para garantir melhores condições de circulação na via.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local foi vistoriado e o serviço de tapa-buracos foi incluído na programação da próxima semana, devendo ser executado até dia 14/11.

A reportagem do Jornal de Piracicaba segue acompanhando o caso.

