Moradores da Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Verde, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da via. Segundo os relatos, há diversos buracos ao longo do percurso, o que tem dificultado a circulação de veículos e causado transtornos no tráfego local.

Os residentes informaram que já registraram solicitações de manutenção por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba. No entanto, até o momento, afirmam não ter recebido retorno sobre a previsão de reparo.