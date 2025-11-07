Moradores da Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Verde, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto da via. Segundo os relatos, há diversos buracos ao longo do percurso, o que tem dificultado a circulação de veículos e causado transtornos no tráfego local.
Os residentes informaram que já registraram solicitações de manutenção por meio do serviço 156 da Prefeitura de Piracicaba. No entanto, até o momento, afirmam não ter recebido retorno sobre a previsão de reparo.
De acordo com os moradores, a situação tem se agravado com o aumento do fluxo de veículos na região, especialmente em horários de pico. Eles pedem que o poder público realize obras de recapeamento ou manutenção emergencial para garantir melhores condições de circulação na via.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o local foi vistoriado e o serviço de tapa-buracos foi incluído na programação da próxima semana, devendo ser executado até dia 14/11.
A reportagem do Jornal de Piracicaba segue acompanhando o caso.