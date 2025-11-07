O leilão contemplou móveis, eletroeletrônicos, peças e óleo automotivos, pneus, veículos, máquinas e equipamentos pertencentes ao patrimônio público municipal que já não tinham mais utilidade para os serviços da Prefeitura.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Administração e Governo, arrecadou R$ 4,8 milhões no Leilão Público nº 001/2025, realizado em outubro. Foram arrematados mais de 10 mil itens, organizados em 99 lotes. O valor superou as expectativas da Administração, que agora avalia a melhor destinação para os recursos.

Além da arrecadação, a ação permitirá a liberação de espaços públicos que eram utilizados como depósito dos materiais, otimizando o uso dos prédios municipais. Também haverá economia com o encerramento de contratos de locação de barracões usados para armazenar os bens inservíveis. A retirada dos materiais pelos arrematantes teve início na quarta-feira, 06/11, e segue até o dia 16/11.

“O resultado superou nossas expectativas. Desde as primeiras semanas da gestão, o prefeito Helinho Zanatta determinou um levantamento detalhado dos bens inservíveis e orientou pela realização do leilão como a forma mais adequada e transparente de dar destino correto a esses materiais, contribuindo para a eficiência da administração pública”, afirmou a secretária-executiva de Administração, Miriam Lidia Ferreira Melo.

Para o prefeito Helinho Zanatta, o leilão representa uma iniciativa que alia responsabilidade fiscal e ambiental. “Além de gerar receita para o município, o processo garante que materiais como pneus, óleo e sucatas tenham destinação adequada, já que os compradores são empresas e profissionais habituados ao manejo e descarte corretos desses itens. O plano agora é evitar o acúmulo de materiais inservíveis”, ressaltou.