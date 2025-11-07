Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (6), no distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba.
Segundo informações preliminares, um homem de 51 anos e o sobrinho, de 30, trafegavam em uma motocicleta pela avenida Virgílio da Silva Fagundes quando colidiram violentamente contra um automóvel.
Com o impacto, ambos ficaram feridos e receberam atendimento no local por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo posteriormente encaminhados ao Hospital Unimed.
A Polícia Militar e a Perícia Técnica foram acionadas para apurar as causas do acidente. O trecho da avenida ficou interditado por alguns minutos até a retirada dos veículos e a limpeza da pista.
O caso segue sob investigação policial.