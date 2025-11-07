07 de novembro de 2025
FAMÍLIA FERIDA

Batida entre carro e moto fere tio e sobrinho em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1/arq
Equipes do SAMU e resgate encaminharam as vítimas ao hospital.
Equipes do SAMU e resgate encaminharam as vítimas ao hospital.

 Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (6), no distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba.

Segundo informações preliminares, um homem de 51 anos e o sobrinho, de 30, trafegavam em uma motocicleta pela avenida Virgílio da Silva Fagundes quando colidiram violentamente contra um automóvel.

Com o impacto, ambos ficaram feridos e receberam atendimento no local por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo posteriormente encaminhados ao Hospital Unimed.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica foram acionadas para apurar as causas do acidente. O trecho da avenida ficou interditado por alguns minutos até a retirada dos veículos e a limpeza da pista.

O caso segue sob investigação policial.

