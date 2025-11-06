A proposta de LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2026, apresentada pela Prefeitura de Piracicaba durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (5) pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, prevê investimentos em áreas como Educação e Saúde.
Entre os destaques estão a previsão de recursos para a construção da escola municipal de Santana e o reforço de verbas para hospitais e unidades de urgência e emergência. A audiência também discutiu o projeto de lei 342/2025, que revisa parcialmente a LDO(Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026. A atualização foi motivada por alterações nos índices econômicos que impactam as receitas e despesas municipais.
O novo cenário prevê um orçamento total de R$ 3,6 bilhões, considerando inflação de 4,28% e crescimento do PIB de 1,8%, conforme projeções do Banco Central.
Na área da Educação, a proposta reserva R$ 14 milhões para a construção da escola que atenderá crianças das regiões de Santana e Santa Olímpia — obra aguardada há mais de uma década pela comunidade. Segundo a secretária municipal de Finanças, Karla Pelizzaro, os valores estão divididos entre R$ 7 milhões para a educação infantil e R$ 7 milhões para o ensino fundamental.
A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, explicou que o projeto passou por adequações técnicas antes de ser reincluído no orçamento. “O lactário precisava de separação entre o fogão e a área de alimentação das crianças, e também foi solicitado um portão de acesso à quadra”, afirmou.
O processo de licitação da escola havia sido iniciado pela gestão anterior, do ex-prefeito Luciano Almeida (PP), mas foi cancelado pelo atual governo para ajustes no projeto.
Na área da Saúde, o orçamento destina valores para a manutenção dos serviços hospitalares, com ênfase no atendimento de urgência e emergência. A previsão inclui repasses para o Hospital Fornecedores de Cana e Santa Casa.
Na semana passada, representantes do HFC e da Santa Casa denunciaram, na Câmara Municipal, que os recursos da prefeitura direcionados aos hospitais seriam zerados.
De acordo com a Secretaria de Finanças, o reforço de recursos na Saúde visa equilibrar o crescimento da demanda e garantir o custeio dos serviços prestados à população.