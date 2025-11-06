A proposta de LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2026, apresentada pela Prefeitura de Piracicaba durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (5) pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, prevê investimentos em áreas como Educação e Saúde.

Entre os destaques estão a previsão de recursos para a construção da escola municipal de Santana e o reforço de verbas para hospitais e unidades de urgência e emergência. A audiência também discutiu o projeto de lei 342/2025, que revisa parcialmente a LDO(Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026. A atualização foi motivada por alterações nos índices econômicos que impactam as receitas e despesas municipais.

O novo cenário prevê um orçamento total de R$ 3,6 bilhões, considerando inflação de 4,28% e crescimento do PIB de 1,8%, conforme projeções do Banco Central.