Moradores da região do IAA, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar que a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro está fechada para reformas há quatro meses. Segundo eles, o imóvel não apresenta movimentação de obras e permanece sem intervenções visíveis.

A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde de quarta-feira (05), e constatou que o toldo está danificado, a área externa está com acúmulo de mato e há rachaduras na estrutura. Moradores afirmam que, diante do fechamento, usuários da unidade estão sendo direcionados para outra USF, em Santa Teresinha. Alguns residentes relatam que, sem transporte público disponível e sem veículos próprios, o deslocamento está sendo feito a pé.