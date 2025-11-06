Moradores da região do IAA, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar que a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro está fechada para reformas há quatro meses. Segundo eles, o imóvel não apresenta movimentação de obras e permanece sem intervenções visíveis.
A equipe de reportagem do JP esteve no local na tarde de quarta-feira (05), e constatou que o toldo está danificado, a área externa está com acúmulo de mato e há rachaduras na estrutura. Moradores afirmam que, diante do fechamento, usuários da unidade estão sendo direcionados para outra USF, em Santa Teresinha. Alguns residentes relatam que, sem transporte público disponível e sem veículos próprios, o deslocamento está sendo feito a pé.
A comunidade afirma que, desde o fechamento, o atendimento na área ficou comprometido. Pacientes relatam que consultas, acompanhamento de rotina e atendimento contínuo passaram a ser dificultados por causa da distância. Segundo eles, a USF do IAA atendia moradores de diversos trechos da região e a transferência para outro bairro provocou mudança na rotina de quem depende do serviço.
De acordo com a moradora e representante do bairro, Lene, reuniões foram realizadas com integrantes da Prefeitura. Ela afirma que, nesses encontros, foram informados prazos estimados para retomada da unidade, porém nenhuma solução foi registrada até o momento. Moradores dizem que não receberam posicionamento formal sobre previsão de reabertura.
“É um descaso com a população. Nós contamos com essa unidade. Os moradores aqui precisam dela. Não há cabimento em deixarem tanto tempo fechado e simplesmente encaminharem a gente para outro lugar”, afirmou Lene.
O que diz a Prefeitura
O Jornal de Piracicaba procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A unidade de saúde do IAA foi desocupada em junho deste ano por oferecer riscos à população e aos servidores. O prédio possui rachaduras de grande proporção; em setembro, o gerente da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, Affonso Amirati, esteve no local, acompanhado pela equipe da unidade, para uma conversa com os moradores. Ele explicou que está programada a construção de uma unidade que vai para atender os moradores do bairro no espaço em que funciona atualmente o varejão municipal, ao lado do posto de saúde desativado. As obras devem ser iniciadas até o final do ano.
Com a obra, os moradores passarão a ter assistência com maior qualidade, acesso a um número maior de especialistas e farmácia. Em relação ao ônibus, a linha 409-Bessy IAA atende esta região."