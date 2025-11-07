07 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NOVA PESQUISA

Veja quantos passos é preciso dar por dia para evitar Alzheimer

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
Pesquisa feita pela Harvard indica que a caminhada regular pode ser um recurso simples e eficaz no combate ao avanço da doença de Alzheimer
Pesquisa feita pela Harvard indica que a caminhada regular pode ser um recurso simples e eficaz no combate ao avanço da doença de Alzheimer

Uma pesquisa recente conduzida pelo Mass General Brigham, instituto filiado à Harvard Medical School, indica que a caminhada regular pode ser um recurso simples e eficaz no combate ao avanço da doença de Alzheimer.

VEJA MAIS:

O estudo, publicado nesta semana na revista científica Nature Medicine, sugere que mesmo níveis moderados de atividade física protegem o cérebro da degeneração. Idosos que caminham de 3.000 a 7.500 passos por dia apresentaram uma progressão mais lenta da doença e retardo do declínio cognitivo por um período de até sete anos.

A descoberta é relevante, especialmente para indivíduos que já possuem acúmulo das proteínas associadas ao Alzheimer.

Metodologia da Pesquisa

Os cientistas monitoraram 296 adultos com idades entre 50 e 90 anos. No início do estudo, todos eram cognitivamente saudáveis, mas apresentavam diferentes concentrações das proteínas beta-amiloide e tau, que são marcadores biológicos da doença.

O acompanhamento durou até 14 anos. A atividade física dos participantes foi medida por meio de pedômetros, e exames cerebrais foram realizados anualmente.

Resultados

Os dados revelaram uma relação direta entre o número de passos diários e o risco de progressão da doença:

  • Menos de 3.000 passos/dia: Indivíduos nesse grupo apresentaram um declínio cognitivo mais rápido e um maior acúmulo da proteína tau.
  • 3.000 a 5.000 passos/dia: O avanço do Alzheimer foi atrasado em aproximadamente três anos.
  • 5.000 a 7.500 passos/dia: Este grupo demonstrou uma proteção de até sete anos contra o declínio cognitivo.

"Cada passo conta. Pequenos aumentos na atividade diária podem somar benefícios reais para a saúde do cérebro", afirma a neurologista Wai-Ying Wendy Yau, autora principal da pesquisa.

O Alzheimer é caracterizado pelo acúmulo anormal de duas proteínas: a beta-amiloide, que forma placas externas aos neurônios, e a tau, que cria emaranhados internos. Este processo leva à morte progressiva dos neurônios.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O estudo reforça que a atividade física regular auxilia na desaceleração do acúmulo da proteína tau, o que pode justificar por que alguns pacientes evoluem mais lentamente, mesmo com níveis de amiloide semelhantes.

Os pesquisadores destacam que a atividade física — mesmo em baixa intensidade — pode funcionar como um fator de proteção modificável. As hipóteses para a proteção incluem a melhoria da circulação cerebral, o controle de processos inflamatórios e o estímulo à resiliência cognitiva, que é a capacidade do cérebro de resistir a danos.

"Fatores de estilo de vida parecem influenciar os estágios iniciais do Alzheimer, sugerindo que mudanças precoces podem retardar o aparecimento dos sintomas”, comenta o neurologista Jasmeer Chhatwal, coautor do estudo.

O Estudo em Números:
Participantes: 296 (entre 50 e 90 anos).

Acompanhamento: Média de 9,3 anos.

Resultado Principal: Caminhar de 3.000 a 7.500 passos diários reduziu o avanço do Alzheimer.

Atraso Máximo: Caminhar 5.000 passos por dia pode atrasar o declínio cognitivo em até 7 anos.

Mecanismo: A melhora está associada ao menor acúmulo de proteína tau no cérebro.

Os autores ressaltam que a atividade física não substitui o tratamento médico, mas representa uma ferramenta de prevenção e cuidado. Eles planejam agora investigar quais tipos e intensidades de exercício trazem maior benefício e quais mecanismos biológicos explicam a relação entre movimento e proteção cerebral.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários