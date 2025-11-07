Uma pesquisa recente conduzida pelo Mass General Brigham, instituto filiado à Harvard Medical School, indica que a caminhada regular pode ser um recurso simples e eficaz no combate ao avanço da doença de Alzheimer.

O estudo, publicado nesta semana na revista científica Nature Medicine, sugere que mesmo níveis moderados de atividade física protegem o cérebro da degeneração. Idosos que caminham de 3.000 a 7.500 passos por dia apresentaram uma progressão mais lenta da doença e retardo do declínio cognitivo por um período de até sete anos.