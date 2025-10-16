Pesquisa brasileira detecta Alzheimer por exame de sangue; veja

Cientistas brasileiros confirmaram o potencial de um exame de sangue para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Estudos recentes, apoiados pelo Instituto Serrapilheira, destacam o bom desempenho da proteína p-tau217 como o principal biomarcador capaz de diferenciar, por meio de análise sanguínea, indivíduos saudáveis de pacientes com a doença. O objetivo da pesquisa é viabilizar o uso do exame em larga escala no Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, o Brasil utiliza dois métodos assistidos por biomarcadores para identificar o Alzheimer: o exame de líquor, um procedimento invasivo que requer punção lombar, e o exame de imagem (tomografia). Antes disso, o diagnóstico dependia exclusivamente da avaliação clínica dos sintomas realizada por um neurologista.

Obstáculos para o Diagnóstico em Larga Escala