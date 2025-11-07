Os fãs brasileiros do AC/DC podem comemorar: após uma procura intensa por ingressos, a lendária banda de rock anunciou um show extra em São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2026, no estádio do MorumBIS. A nova data surge após o sucesso de vendas da primeira apresentação, marcada para 24 de fevereiro, parte da aguardada turnê mundial “Power Up”, que marca o retorno do grupo aos palcos após anos de hiato.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (7 de novembro) pelo site da Ticketmaster. Os preços variam de R$ 850 (inteira) a R$ 1.590, com opções de meia-entrada entre R$ 425 e R$ 795. A alta demanda confirma a força do AC/DC entre o público brasileiro, que não via o grupo se apresentar no país há 17 anos.