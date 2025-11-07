Os fãs brasileiros do AC/DC podem comemorar: após uma procura intensa por ingressos, a lendária banda de rock anunciou um show extra em São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2026, no estádio do MorumBIS. A nova data surge após o sucesso de vendas da primeira apresentação, marcada para 24 de fevereiro, parte da aguardada turnê mundial “Power Up”, que marca o retorno do grupo aos palcos após anos de hiato.
VEJA MAIS:
- Agenda Cultural: OEP e festival gastronômico animam Piracicaba
- OEP une gerações e apresenta concerto dedicado a Tchaikovsky
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (7 de novembro) pelo site da Ticketmaster. Os preços variam de R$ 850 (inteira) a R$ 1.590, com opções de meia-entrada entre R$ 425 e R$ 795. A alta demanda confirma a força do AC/DC entre o público brasileiro, que não via o grupo se apresentar no país há 17 anos.
A turnê “Power Up”, que leva o nome do álbum lançado em 2020, inclui 22 apresentações internacionais, passando por países como Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá. Em São Paulo, o show de abertura ficará por conta da The Pretty Reckless, banda liderada pela cantora Taylor Momsen, conhecida por seu papel em Gossip Girl e pela voz potente no rock alternativo.
Atualmente, o AC/DC é formado por Angus Young e Stevie Young nas guitarras, Brian Johnson nos vocais, Chris Chaney no baixo e Matt Laug na bateria. Com uma carreira de mais de cinco décadas, o grupo promete um espetáculo cheio de energia, riffs clássicos e uma viagem nostálgica pelos maiores sucessos do rock mundial.
Para os fãs que esperaram quase duas décadas por esse retorno, o AC/DC promete fazer história com duas noites eletrizantes em São Paulo — uma celebração da música e da longevidade de uma das maiores bandas de todos os tempos.