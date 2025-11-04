04 de novembro de 2025
CULTURA

OEP realiza concerto com experiência inédita; Veja quando

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Concerto "OEP Toca Tchaikovsky" já tem data marcada.
Concerto “OEP Toca Tchaikovsky” já tem data marcada.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), reconhecida por seu compromisso com a inclusão cultural e a inovação educacional, convida o público para uma experiência musical sem precedentes. No próximo dia 11 de novembro de 2025, às 20 horas, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto será palco do concerto “OEP Toca Tchaikovsky”, um evento que promete mesclar a grandiosidade da música clássica com uma proposta interativa e imersiva.

VEJA MAIS:

O grande destaque da noite será o "Momento Didático", uma ação exclusiva e inovadora que acontece durante o próprio concerto. Projetada para aprofundar a compreensão e a apreciação da música de concerto, essa iniciativa oferecerá aos espectadores a rara oportunidade de subir ao palco, aproximar-se dos instrumentos de sua escolha e ouvir de perto como eles funcionam dentro do contexto orquestral.

Enquanto o público interage com os músicos, o regente e coordenador geral da OEP, Ivan Bueno, fará uma explanação imersiva sobre as quatro famílias da orquestra – cordas, sopros, metais e percussão. Ele explicará a funcionalidade e a interação de cada grupo dentro das obras executadas, enriquecendo a experiência sensorial e despertando a conscientização sobre a importância da música, da cultura e da arte como instrumentos transformadores da sociedade.

“Não é comum termos a chance de ouvir uma orquestra tão de perto e entender como cada instrumento contribui para a construção de uma obra tão complexa e emocionante como as sinfonias de Tchaikovsky. Esse contato direto transforma a maneira como nós, público, percebemos e valorizamos a música”, destaca Ivan Bueno. “Convidamos todos não apenas para assistir, mas para participar ativamente desse momento que será especial para músicos e espectadores.”

Além da interatividade, o concerto contará com um repertório cuidadosamente selecionado para valorizar o talento e a dedicação dos músicos da OEP. O programa incluirá obras célebres de Piotr Ilitch Tchaikovsky, como excertos da Sinfonia nº 2 – Pequena Rússia em Dó menor, op. 17, da Sinfonia nº 5 – Mi menor, op. 64, e a encantadora Valsa das Flores, da suíte “O Quebra Nozes”.

Este evento reforça a missão da Orquestra Educacional de Piracicaba em democratizar o acesso ao ensino musical e à cultura. Sua metodologia inclusiva permite que músicos de diversas idades e níveis técnicos vivenciem a música sinfônica, ao mesmo tempo em que oferecem ao público apresentações impecáveis e acessíveis, promovendo o desenvolvimento humano e cultural na comunidade.

SERVIÇO

Evento: OEP Toca Tchaikovsky

Data: 11 de novembro de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto

Endereço: Avenida Independência, 277, Centro, Piracicaba

Ingressos: Disponíveis no site da MegaBilheteria

Valores: Antecipado: R$ 25,00 | Meia-entrada: R$ 20,00 | Inteira: R$ 40,00

