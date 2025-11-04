O grande destaque da noite será o "Momento Didático", uma ação exclusiva e inovadora que acontece durante o próprio concerto. Projetada para aprofundar a compreensão e a apreciação da música de concerto, essa iniciativa oferecerá aos espectadores a rara oportunidade de subir ao palco, aproximar-se dos instrumentos de sua escolha e ouvir de perto como eles funcionam dentro do contexto orquestral.

A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), reconhecida por seu compromisso com a inclusão cultural e a inovação educacional, convida o público para uma experiência musical sem precedentes. No próximo dia 11 de novembro de 2025, às 20 horas, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto será palco do concerto “OEP Toca Tchaikovsky”, um evento que promete mesclar a grandiosidade da música clássica com uma proposta interativa e imersiva.

Enquanto o público interage com os músicos, o regente e coordenador geral da OEP, Ivan Bueno, fará uma explanação imersiva sobre as quatro famílias da orquestra – cordas, sopros, metais e percussão. Ele explicará a funcionalidade e a interação de cada grupo dentro das obras executadas, enriquecendo a experiência sensorial e despertando a conscientização sobre a importância da música, da cultura e da arte como instrumentos transformadores da sociedade.

“Não é comum termos a chance de ouvir uma orquestra tão de perto e entender como cada instrumento contribui para a construção de uma obra tão complexa e emocionante como as sinfonias de Tchaikovsky. Esse contato direto transforma a maneira como nós, público, percebemos e valorizamos a música”, destaca Ivan Bueno. “Convidamos todos não apenas para assistir, mas para participar ativamente desse momento que será especial para músicos e espectadores.”

Além da interatividade, o concerto contará com um repertório cuidadosamente selecionado para valorizar o talento e a dedicação dos músicos da OEP. O programa incluirá obras célebres de Piotr Ilitch Tchaikovsky, como excertos da Sinfonia nº 2 – Pequena Rússia em Dó menor, op. 17, da Sinfonia nº 5 – Mi menor, op. 64, e a encantadora Valsa das Flores, da suíte “O Quebra Nozes”.