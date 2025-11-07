a Secretaria de Saúde de Piracicaba realizou mais uma entrega de próteses dentárias. A ação, que faz parte do Mutirão de Próteses Dentárias, já contabiliza 710 entregas finalizadas e possui 750 procedimentos em andamento.
A próxima fase do mutirão terá início no dia 17 de novembro e contemplará 1.152 pessoas, elevando o total de beneficiados pelo programa em 2025 para 2.612 pacientes. Alguns dos contemplados aguardavam o atendimento desde 2019.
O prefeito Helinho Zanatta, o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, e a secretária-executiva de Gestão da Saúde, Daniela Andrade, estiveram no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na avenida Independência, nesta quinta-feira (6/11), para acompanhar a entrega.
Ampliação no atendimento
Para eliminar a fila de espera, a Secretaria Municipal de Saúde implementou uma estratégia de ampliação da capacidade de atendimento. Considerando que cada prótese exige pelo menos quatro atendimentos (moldes, provas e entregas), foram realizados um mínimo de 10.448 atendimentos no período do mutirão.
- Aumento de Cadeiras: O número de cadeiras odontológicas em funcionamento no horário regular dobrou, passando de duas para quatro.
- Horário Estendido: Oito cadeiras adicionais foram disponibilizadas em horário estendido, operando das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira.
- Finais de Semana: O atendimento também foi ampliado para finais de semana e feriados, das 8h às 17h.
A porta de entrada para o serviço permanece sendo as unidades de saúde dos bairros, onde os pacientes podem se inscrever ou obter informações sobre o encaminhamento ao mutirão.
Impacto Social e Institucional
Durante a visita, o prefeito Helinho Zanatta destacou o objetivo da administração em garantir o acesso à saúde bucal e diminuir o tempo de espera. "Estamos aplicando esforços para acabar com as filas. Este mutirão exemplifica como, com planejamento e dedicação das equipes, conseguimos devolver dignidade e qualidade de vida a quem esperava há anos por esse atendimento", afirmou o prefeito.
O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, reforçou a importância da saúde bucal para o bem-estar. "Cuidar da saúde bucal é prevenir doenças e, simultaneamente, melhorar a autoestima dos pacientes. É significativo testemunhar a satisfação de quem volta a sorrir com confiança", ressaltou o secretário.
A gerente do CEO, Lilian Perianês, enfatizou o trabalho das equipes na reorganização do fluxo. "O mutirão é resultado de um esforço coletivo. Reorganizamos processos e somamos forças com profissionais dedicados para atender a todos com qualidade. Ver o sorriso e a satisfação dos pacientes é a melhor resposta que poderíamos ter", disse.
Entre os pacientes atendidos, Odila Bombo Bissoli, 76 anos, moradora do bairro Jupiá, relatou que a prótese melhorará sua mastigação e reduzirá dores estomacais. Maria Donizeti Trevisan Cepresso, 57, do Parque Orlanda, esperava há dois anos e é a terceira pessoa da família a ser beneficiada. Rosemeire Zampaulo, 58, que aguardava desde 2022, celebrou a possibilidade de sorrir sem inibição.