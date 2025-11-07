Durante a visita, o prefeito Helinho Zanatta destacou o objetivo da administração em garantir o acesso à saúde bucal e diminuir o tempo de espera. "Estamos aplicando esforços para acabar com as filas. Este mutirão exemplifica como, com planejamento e dedicação das equipes, conseguimos devolver dignidade e qualidade de vida a quem esperava há anos por esse atendimento", afirmou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, reforçou a importância da saúde bucal para o bem-estar. "Cuidar da saúde bucal é prevenir doenças e, simultaneamente, melhorar a autoestima dos pacientes. É significativo testemunhar a satisfação de quem volta a sorrir com confiança", ressaltou o secretário.

A gerente do CEO, Lilian Perianês, enfatizou o trabalho das equipes na reorganização do fluxo. "O mutirão é resultado de um esforço coletivo. Reorganizamos processos e somamos forças com profissionais dedicados para atender a todos com qualidade. Ver o sorriso e a satisfação dos pacientes é a melhor resposta que poderíamos ter", disse.