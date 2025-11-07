A Prefeitura de Piracicaba, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, anunciou a disponibilidade de transporte coletivo gratuito para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 na cidade.
O benefício se aplica nos dois domingos de aplicação das provas, nos dias 09 e 16 de novembro.
Horários dos ônibus
A gratuidade será concedida em períodos específicos:
- Ida: Das 10h30 às 13h00.
- Volta: Das 18h00 às 20h30.
Para ter acesso à isenção da tarifa, o participante deve apresentar o cartão de confirmação de inscrição do Enem e um documento de identificação original com foto no momento do embarque no ônibus ou no acesso ao terminal.
Os horários completos das linhas de ônibus do transporte público de Piracicaba podem ser consultados no site piramobilidade.com.br/linhas-e-horarios/.
Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos telefones 0800-121-8484 ou pelo WhatsApp (19) 99635-6587.
Enem 2025
A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicada neste domingo (9) em todas as 27 unidades da Federação, para mais de 4,81 milhões de inscritos confirmados.
A etapa de organização logística e conhecimento do local de prova é considerada crucial, uma vez que a tolerância a atrasos é zero. O edital do Enem 2025 proíbe a entrada de participantes após o fechamento dos portões, às 13h (horário de Brasília), resultando na eliminação automática do candidato que perder o prazo.
Acesso ao Local de Prova: Cartão de Confirmação
As informações detalhadas sobre o local de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição.
O documento é acessado exclusivamente na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Cartão também contém:
- Número de inscrição.
- Datas e horários das provas (9 e 16 de novembro).
- Indicação de atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando aplicável.
- Opção de língua estrangeira.
- Informação sobre pedido de certificação do ensino médio.
Embora o porte do documento impresso não seja obrigatório, o Inep recomenda que o participante o leve nos dois dias do exame para evitar imprevistos.
Para imprimir o cartão, acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br” e siga os passos:
- Utilize o login único do Gov.Br e clique em “Continuar”.
- Na Página do Participante, clique em “Local de Prova”, à esquerda da tela.
- Clique no ícone em azul, acionado pelo assistente virtual (Local de Prova).
- O sistema exibirá o Cartão de Confirmação de Inscrição.
- Para imprimir, role a tela até o final e clique no botão “Imprimir”..
- Nos dias que antecedem o exame, é essencial:
- Consultar o tempo de deslocamento até o local de prova.
- Verificar trajetos alternativos e diferentes modais de transporte.
A demanda por carros de aplicativo tende a ser alta nos horários de pico do Enem (entre 11h e 13h), podendo gerar demora na aceitação da corrida e aumento nos preços do serviço.