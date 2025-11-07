Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos telefones 0800-121-8484 ou pelo WhatsApp (19) 99635-6587.

Enem 2025

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicada neste domingo (9) em todas as 27 unidades da Federação, para mais de 4,81 milhões de inscritos confirmados.

A etapa de organização logística e conhecimento do local de prova é considerada crucial, uma vez que a tolerância a atrasos é zero. O edital do Enem 2025 proíbe a entrada de participantes após o fechamento dos portões, às 13h (horário de Brasília), resultando na eliminação automática do candidato que perder o prazo.