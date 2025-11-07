O Engenho Central de Piracicaba será palco nesta sexta (7), sábado (8) e domingo (9), da segunda edição do Festival Gastronomia & Arte, evento que une boa comida, música, arte e cultura em um só espaço. A programação acontece na sexta-feira à noite e no sábado e domingo a partir das 11h, nos armazéns 13, 14 e 17.
VEJA MAIS:
- Agenda Cultural: OEP e festival gastronômico animam Piracicaba
- Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Com entrada solidária, o público é convidado a doar pacotes de balas e pirulitos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para a montagem de kits natalinos. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Guia Piracicaba, com apoio das Secretarias de Turismo, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, além da Piracerva (Associação das Cervejarias da Região de Piracicaba) e das unidades Senac Piracicaba e Águas de São Pedro.
Sabores para todos os gostos
O festival reúne diversos restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade, com pratos que custam até R$ 50. Entre os participantes estão Avvi, Biscoitê, Bona Bona, Breathe Coffee, Cão Véio, Delicato, El Bigodon, Estaiada Beira Rio, Giardino, Hassib, Maeh, Meat, Maria Gula, Mirante, Primo Luiz, Quinta do Olivardo, Salvierta, Seu Arantes, Small Smash, Smoker, Stab, Sucupira, Tuná, Umami, Venda do Matuto, Zuleika’s e 20 Pizzas.
Os apreciadores de cervejas artesanais também terão vez: 11 cervejarias locais integrantes da Piracerva marcarão presença — Ampere, A Tutta Birra, Cevada Pira, Dama, Em Nome do Malte, Escafandrista, Green Fish, Komtainer Beer, Nhô Quim, Peixe Para e Vibeer — com sugestões de harmonização entre rótulos e pratos.
“Queremos oferecer uma experiência completa, que una sabores, sons e expressões artísticas. O evento foi pensado para ser um ponto de encontro entre a arte e a gastronomia, com opções para toda a família”, destacou o secretário de Cultura, Carlos Beltrame.
Música, arte e cultura local
O palco musical contará com oito atrações, distribuídas entre os três dias de festival. Se apresentam Batuca Rock, Os Londrinos, Rock n Roads, Rodriguinho, Road 80, The Fishes, The Jokers, além da Orquestra Piracicaba de Viola Caipira e um tributo ao Capital Inicial.
Paralelamente, o público poderá visitar a feira de artes com obras de artistas locais como Andrea Bueno, Carlos Valério, Danilo Monaco, Fernando Provinciatto, Guilherme Teixeira, Jr. Bardini, Juliana Portela, Juliano Carriel, Marcos Nozella Gil, Savron, Silvia Dionisio, Tikka e Tony Azevedo.
Oficinas e espaço para produtores locais
A programação também inclui oficinas gratuitas, entre elas:
- Dobradura em papel, com Sérgio Pereira;
- Xilogravura – Impressões do Meu Mundo, com Tony Azevedo;
- Desenho criativo, com Fábio San Juan;
- Fotografia – Engenho de Olhares, com Nilo Belotto;
- Livro de Artista (infantil), com Maria Pia Bernabe;
- Cianotopia, com Renan Alves.
Além disso, produtores locais de Piracicaba terão espaço para expor e comercializar seus produtos. Estarão presentes D’Fran (produtos de milho), RAJ (coalhadas e iogurte), Cairol (queijos e manteiga), Gianni (charcutaria) e Betin’s (queijos, manteiga e iogurte).
Segundo a secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, a valorização da produção local é um dos pilares do evento. “Mostrar o que é feito em Piracicaba fortalece nosso turismo gastronômico e dá visibilidade aos produtores da cidade. Essa integração entre as secretarias é essencial para o desenvolvimento da cadeia produtiva local.”
O Festival Gastronomia & Arte é pet friendly e contará com um Espaço Kids, dedicado à recreação e atividades infantis.
SERVIÇO
2º Festival Gastronomia & Arte
Dias: 7 a 9 de novembro
Local: Engenho Central (Av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende)
Horários: sexta, das 17h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 20h
Entrada solidária: doação de pacotes de balas e pirulitos
Mais informações: @festivalgastronomia.arte