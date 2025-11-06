06 de novembro de 2025
BORA PRO CINEMA!

Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
O Agente Secreto é estrelado por Wagner Moura.
Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.

VEJA MAIS:

O AGENTE SECRETO

Em 1977, um professor de tecnologia de 40 anos, Marcelo, muda-se de São Paulo para Recife buscando escapar de um passado violento. Chegando durante o Carnaval, ele logo percebe que a paz que buscava se esvai, e o caos que tentava evitar o alcança. Para piorar, ele se vê espionado pelos vizinhos e a cidade, que deveria ser seu refúgio, torna-se uma fonte de angústia.

TWICE: ONE IN A MILLION

Com uma década de carreira, um dos mais renomados grupos femininos de k-pop é o foco deste documentário. A produção celebra a trajetória da banda através de comentários, entrevistas e cenas de bastidores, incluindo depoimentos inéditos e emocionantes.

PREDADOR – TERRAS SELVAGENS

Em um planeta remoto no futuro, um jovem Predador, rejeitado por seu clã e com sua raça sendo caçada, encontra uma aliada inesperada na ciborgue Thia . Juntos, eles precisam aprimorar suas habilidades para sobreviver em uma terra perigosa onde todos são inimigos. A dupla embarca em uma missão crucial para enfrentar o maior dos adversários e tentar restaurar o respeito de seu povo.

UMA NOVA HISTÓRIA

Três mulheres complexas buscam superação sob a orientação da terapeuta Angela Sirino. Juntas, elas desvendam seus passados, ressignificam suas dores e encontram forças para reconstruir suas vidas.

GRAND PIX: A TODA VELOCIDADE

A jovem ratinha Edda, que sonha em ser corredora de carros no Grand Prix, vive no subúrbio de Paris ajudando o pai a administrar o parque de diversões da família. Com o negócio em crise e cheio de dívidas após a morte da mãe, o parque está prestes a ser tomado. Inesperadamente, surge uma oportunidade para Edda salvar o estabelecimento e competir no Grand Prix ao lado de seu ídolo, o piloto Ed.

QUANDO O CÉU SE ENGANA

Um trabalhador precarizado, Arj, que vive de bicos e no próprio carro, é obrigado por um anjo desajeitado, Gabriel, a trocar de vida com seu amigo rico, Jeff. Enquanto Arj desfruta do luxo, Jeff enfrenta a realidade financeira difícil do amigo, gerando situações cômicas e caóticas. Uma figura celestial mais experiente, Martha, tenta evitar que a decisão precipitada de Gabriel cause problemas cósmicos maiores.

SEGUEM EM CARTAZ

Se Não Fosse Você; Maurício de Souza – O Filme; A Casa Mágica da Gabby – O Filme; Eu e Meu Avô Nihonjin; Bia Mais Um; Terror Em Shelby Oaks; j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE; Bom Menino; O Telefone Preto 2; O Natal Da Patrulha Canina; De Volta Para O Futuro (Relançamento)

FILMES EM PRÉ-ESTREIA

Wicked – Relançamento (estreia em 16/11); Wicked: Parte 2 (estreia em 19/11); Harry Potter e o Cálice de Fogo – Relançamento (estreia em 15/11).

Comentários

