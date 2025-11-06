Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba .

Em 1977, um professor de tecnologia de 40 anos, Marcelo, muda-se de São Paulo para Recife buscando escapar de um passado violento. Chegando durante o Carnaval, ele logo percebe que a paz que buscava se esvai, e o caos que tentava evitar o alcança. Para piorar, ele se vê espionado pelos vizinhos e a cidade, que deveria ser seu refúgio, torna-se uma fonte de angústia.

TWICE: ONE IN A MILLION

Com uma década de carreira, um dos mais renomados grupos femininos de k-pop é o foco deste documentário. A produção celebra a trajetória da banda através de comentários, entrevistas e cenas de bastidores, incluindo depoimentos inéditos e emocionantes.