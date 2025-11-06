Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
VEJA MAIS:
- CinEsalq exibe documentário sobre a vida e legado de Mussum
- OEP realiza concerto com experiência inédita; Veja quando
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O AGENTE SECRETO
Em 1977, um professor de tecnologia de 40 anos, Marcelo, muda-se de São Paulo para Recife buscando escapar de um passado violento. Chegando durante o Carnaval, ele logo percebe que a paz que buscava se esvai, e o caos que tentava evitar o alcança. Para piorar, ele se vê espionado pelos vizinhos e a cidade, que deveria ser seu refúgio, torna-se uma fonte de angústia.
TWICE: ONE IN A MILLION
Com uma década de carreira, um dos mais renomados grupos femininos de k-pop é o foco deste documentário. A produção celebra a trajetória da banda através de comentários, entrevistas e cenas de bastidores, incluindo depoimentos inéditos e emocionantes.
PREDADOR – TERRAS SELVAGENS
Em um planeta remoto no futuro, um jovem Predador, rejeitado por seu clã e com sua raça sendo caçada, encontra uma aliada inesperada na ciborgue Thia . Juntos, eles precisam aprimorar suas habilidades para sobreviver em uma terra perigosa onde todos são inimigos. A dupla embarca em uma missão crucial para enfrentar o maior dos adversários e tentar restaurar o respeito de seu povo.
UMA NOVA HISTÓRIA
Três mulheres complexas buscam superação sob a orientação da terapeuta Angela Sirino. Juntas, elas desvendam seus passados, ressignificam suas dores e encontram forças para reconstruir suas vidas.
GRAND PIX: A TODA VELOCIDADE
A jovem ratinha Edda, que sonha em ser corredora de carros no Grand Prix, vive no subúrbio de Paris ajudando o pai a administrar o parque de diversões da família. Com o negócio em crise e cheio de dívidas após a morte da mãe, o parque está prestes a ser tomado. Inesperadamente, surge uma oportunidade para Edda salvar o estabelecimento e competir no Grand Prix ao lado de seu ídolo, o piloto Ed.
QUANDO O CÉU SE ENGANA
Um trabalhador precarizado, Arj, que vive de bicos e no próprio carro, é obrigado por um anjo desajeitado, Gabriel, a trocar de vida com seu amigo rico, Jeff. Enquanto Arj desfruta do luxo, Jeff enfrenta a realidade financeira difícil do amigo, gerando situações cômicas e caóticas. Uma figura celestial mais experiente, Martha, tenta evitar que a decisão precipitada de Gabriel cause problemas cósmicos maiores.
SEGUEM EM CARTAZ
Se Não Fosse Você; Maurício de Souza – O Filme; A Casa Mágica da Gabby – O Filme; Eu e Meu Avô Nihonjin; Bia Mais Um; Terror Em Shelby Oaks; j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE; Bom Menino; O Telefone Preto 2; O Natal Da Patrulha Canina; De Volta Para O Futuro (Relançamento)
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
Wicked – Relançamento (estreia em 16/11); Wicked: Parte 2 (estreia em 19/11); Harry Potter e o Cálice de Fogo – Relançamento (estreia em 15/11).