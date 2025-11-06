O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, descartou a necessidade de construção de uma Cidade Judiciária em Piracicaba. Segundo ele, a digitalização dos processos e a racionalização do uso de espaços físicos tornaram o projeto obsoleto. “Não vejo mais a necessidade dessa instalação. As nossas acomodações hoje são suficientes, porque o espaço que se precisava para o processo em papel não é mais necessário com o processo digital. Na minha gestão, que termina no mês que vem, procuramos racionalizar a ocupação de espaço físico e já devolvemos mais de 60 unidades pelo Estado afora”, afirmou.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (6), durante a cerimônia de instalação de novas unidades judiciais em Piracicaba, realizada no Fórum da cidade. O evento marcou a criação da Vara Regional das Garantias, da 7ª Vara Cível e de três Unidades de Processamento Judicial (UPJs) — Cível, da Família e das Sucessões, e Criminal. O desembargador foi recebido pelo juiz Rodrigo Pares Andreucci, diretor do Fórum de Piracicaba.

