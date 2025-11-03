A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1494 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 34 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante de Obras

Ajudante geral

Apontador de obras

Armador de Ferragens

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Lavanderia (vaga temporária 90 dias - pode ser prorrogada)

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de limpeza (contrato intermitente por dia trabalhado)

Auxiliar de produção, aprendiz

Auxiliar Técnico Instalador

Carpinteiro

Copeiro(a) hospitalar

Costureiro(a)

Cozinheiro(a) Hospitalar (vaga temporária 90 dias - pode ser prorrogada)

Eletricista de Instalações (Prediais e Industriais)

Enfermeiro(a) Assistencial (Vaga temporária 90 dias - pode ser prorrogada)

Farmacêutico(a)

Fonoaudiólogo(a)

Higienizador(a)

Instalador de cortinas e persianas

Jardineiro

Maqueiro (área hospitalar)

Mecânico de manutenção de veículos

Motorista de carro

Operador de Máquina para trabalhar em Brotas

Porteiro/Recepcionista

Recreador Vaga temporária de 60 (sessenta) dias

Salva-vidas, vaga temporária para 180 dias

Segurança Patrimonial

Técnico de instalação

Técnico(a) de Enfermagem

Vaga para vendedor(a) de roupa feminina

Vendedor(a)

Águas de São Pedro