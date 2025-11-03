A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1494 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem desde funções que exigem apenas alfabetização até cargos para profissionais com formação técnica ou superior. Também há espaço para estagiários e pessoas com deficiência (PcDs).
- Salário de até R$26 mil: veja os concursos abertos esta semana
- Prefeitura e Santa Casa firmam parceria para vagas de emprego
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 34 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Ajudante de Obras
- Ajudante geral
- Apontador de obras
- Armador de Ferragens
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Farmácia
- Auxiliar de Lavanderia (vaga temporária 90 dias - pode ser prorrogada)
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de limpeza (contrato intermitente por dia trabalhado)
- Auxiliar de produção, aprendiz
- Auxiliar Técnico Instalador
- Carpinteiro
- Copeiro(a) hospitalar
- Costureiro(a)
- Cozinheiro(a) Hospitalar (vaga temporária 90 dias - pode ser prorrogada)
- Eletricista de Instalações (Prediais e Industriais)
- Enfermeiro(a) Assistencial (Vaga temporária 90 dias - pode ser prorrogada)
- Farmacêutico(a)
- Fonoaudiólogo(a)
- Higienizador(a)
- Instalador de cortinas e persianas
- Jardineiro
- Maqueiro (área hospitalar)
- Mecânico de manutenção de veículos
- Motorista de carro
- Operador de Máquina para trabalhar em Brotas
- Porteiro/Recepcionista
- Recreador Vaga temporária de 60 (sessenta) dias
- Salva-vidas, vaga temporária para 180 dias
- Segurança Patrimonial
- Técnico de instalação
- Técnico(a) de Enfermagem
- Vaga para vendedor(a) de roupa feminina
- Vendedor(a)
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 12 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.
Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura. Confira as vagas:
- Adminsitrativo de Obras
- Armador
- Atendende de cafeteria
- Auxiliar Administrativo de Obra
- Carpinteiro
- Encarregado de Obras
- Manicure
- Operadora de Caixa
- Pedreiro
- Salgadeira
- Servente de obras
- Vendedora
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro está com 13 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Os interessados devem ir ao Poupatempo de São Pedro com os seguintes documentos:
RG e CPF (ou CNH atualizada)
Carteira de Trabalho
PIS ativo ou Cartão Cidadão
Comprovante de endereço recente
Currículo atualizado
O Poupatempo fica na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa de vagas está disponível no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Atendente
- Atendente de Lanchonete
- Auxiliar de Açougue
- Auxiliar de Limpeza
- Auxiliar de Recursos Humanos
- Caseiro
- Cozinheiro
- Faxineira
- Operador de Caixa
- Recepcionista
- Recreador
- Serviços Gerais
- Vendedor Interno
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 37 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Vigia
- Ajudante De Carga E Descarga
- Operador De Máquina Prensa
- Operador De Máquina Desfibradeira
- Faxineiro
- Eletricista
- Aprendiz De Auxiliar De Produção
- Ajudante Geral/Limpeza
- Ajudante De Produção
- Estoquista
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar De Consultório Odontológico
- Recepcionista Atendente
- Auxiliar De Expedição
- Lavador De Automóveis
- Auxiliar De Produção
- Supervisor Comercial
- Atendente
- Atendente De Loja
- Servente De Usina De Asfalto
- Pintor Automotivo
- Ajudante De Segurança Do Trabalho
- Ajudante De Britador
- Estoquista
- Cuidador
- Auxiliar De Cuidador
- Auxiliar De Produção
- Instalador Hidráulico
- Vendedor
- Operador De Monitoramento
- Controlador De Acesso
- Auxiliar De Manutenção
- Controlador De Acesso
- Ajudante Geral Para Construção Civil
- Serralheiro Industrial
- Operador De Máquina Fiação
- Ajudante De Estoque
- Ajudante Técnico De Instalação
- Auxiliar De Farmácia III
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1396 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade