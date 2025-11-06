06 de novembro de 2025
EM PIRACICABA

Briga em família termina com facada, sangue e espancamento

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA do Vila Cristina e Vila Rezende.
As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA do Vila Cristina e Vila Rezende.

 Uma manhã comum virou um verdadeiro campo de guerra nesta quinta-feira (6), no bairro Algodoal, em Piracicaba.

Uma briga entre parentes terminou em gritaria, sangue e correria, deixando quatro pessoas feridas a facadas, entre elas dois homens e duas mulheres, todos da mesma família.

A confusão estourou por volta das 6h40 da manhã, em uma casa na rua Sabino Tomé, e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Samu, que receberam o chamado de um possível esfaqueamento.

Quando os agentes chegaram, o caos já estava formado: sangue espalhado, móveis quebrados e vizinhos tentando socorrer as vítimas por conta própria.

Segundo informações da GCM, a discussão começou com insultos e empurrões e terminou em luta corporal e golpes de faca.

Um dos casais foi levado às pressas para a UPA Vila Sônia, e o outro encaminhado à UPA Vila Rezende, todos com ferimentos provocados por arma branca. Uma das vítimas levou 14 pontos e outra precisou de seis.

Durante o atendimento, os guardas descobriram que uma das partes tinha uma medida protetiva em vigor, o que deixa o caso ainda mais grave.

Todas as pessoas envolvidas foram identificadas e detidas, sendo levadas ao 4º DP onde a Polícia Civil tentou entender o que motivou a briga que terminou em facadas e desespero.

Moradores da rua contaram que o clima entre os familiares era tenso há tempos.A Polícia Civil investigao caso.

