Uma briga entre parentes terminou em gritaria, sangue e correria, deixando quatro pessoas feridas a facadas, entre elas dois homens e duas mulheres, todos da mesma família.

Uma manhã comum virou um verdadeiro campo de guerra nesta quinta-feira (6), no bairro Algodoal, em Piracicaba.

A confusão estourou por volta das 6h40 da manhã, em uma casa na rua Sabino Tomé, e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Samu, que receberam o chamado de um possível esfaqueamento.

Quando os agentes chegaram, o caos já estava formado: sangue espalhado, móveis quebrados e vizinhos tentando socorrer as vítimas por conta própria.

Segundo informações da GCM, a discussão começou com insultos e empurrões e terminou em luta corporal e golpes de faca.