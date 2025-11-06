06 de novembro de 2025
ALVEJADO E MORTO

Cledilson Silva é o homem que morreu ao atacar GCM com faca

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Ao ver a viatura, o homem de 33 anos partiu para cima do GCM com uma faca e morreu baleado.
 Cledilson de Souza Silva, de 33 anos é o homem que morreu baleado ao atacar um Guarda Civil Municipal com faca na tarde desta quarta-feira (5), no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O homem de 33 anos — conhecido nas ruas como “Pará”, levou um tiro após enfrentar a Guarda Civil Municipal (GCM) com uma faca de 25 centímetros nas mãos. Segundo informações da corporação, a confusão começou durante uma operação de rotina nas imediações da linha férrea, área conhecida pela intensa movimentação de pessoas.

Ao perceber a presença da viatura, o homem correu desesperado, saltando trilhos e ignorando as ordens de parada. O que parecia uma simples fuga logo se transformou em um cerco tenso e imprevisível.

Encurralado, o homem virou de repente e partiu para cima de um dos guardas, erguendo a faca e foi alvejado com um disparo. O socorro foi acionado e chegou rapidamente, mas "Pará" já não apresentava sinais de vida.

Equipes da funerária levaram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), após os trabalhos da Perícia Técnica, enquanto a faca usada no ataque foi apreendida.

A GCM informou que a ação foi uma reação imediata à ameaça, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

