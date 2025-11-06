Cledilson de Souza Silva, de 33 anos é o homem que morreu baleado ao atacar um Guarda Civil Municipal com faca na tarde desta quarta-feira (5), no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

O homem de 33 anos — conhecido nas ruas como “Pará”, levou um tiro após enfrentar a Guarda Civil Municipal (GCM) com uma faca de 25 centímetros nas mãos. Segundo informações da corporação, a confusão começou durante uma operação de rotina nas imediações da linha férrea, área conhecida pela intensa movimentação de pessoas.