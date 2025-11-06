Um morador da zona rural de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba, identificado como Gilson Tietz, entrou em luta corporal com uma onça-parda na manhã desta quarta-feira (5) e sofreu ferimentos graves. Ele foi salvo pelos seus cães, que morderam a onça, obrigando a fuga para a área de mata.

O caso ocorreu na região do Córrego da Onça, e Gilson — que é marido da vereadora local, Therezinha Tietz — conseguiu se deslocar por conta própria até Piracicaba para receber atendimento médico.

Segundo o relato da vítima, a onça adulta, estava acuada em cima de uma árvore após ser perseguida por cinco cães de sua propriedade. Ao se aproximar dos animais, o felino o atacou.

Tietz contou que a onça tentou atingir seu pescoço várias vezes. Para se defender, ele colocou o braço à frente, momento em que o animal mordeu com força. A onça também chegou a atingir sua cabeça com mordidas.