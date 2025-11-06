Um morador da zona rural de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba, identificado como Gilson Tietz, entrou em luta corporal com uma onça-parda na manhã desta quarta-feira (5) e sofreu ferimentos graves. Ele foi salvo pelos seus cães, que morderam a onça, obrigando a fuga para a área de mata.
VEJA MAIS
Cledilson Silva é o homem que morreu baleado ao atacar GCM com faca
O caso ocorreu na região do Córrego da Onça, e Gilson — que é marido da vereadora local, Therezinha Tietz — conseguiu se deslocar por conta própria até Piracicaba para receber atendimento médico.
Segundo o relato da vítima, a onça adulta, estava acuada em cima de uma árvore após ser perseguida por cinco cães de sua propriedade. Ao se aproximar dos animais, o felino o atacou.
Tietz contou que a onça tentou atingir seu pescoço várias vezes. Para se defender, ele colocou o braço à frente, momento em que o animal mordeu com força. A onça também chegou a atingir sua cabeça com mordidas.
O ataque só cessou quando os cães reagiram, mordendo e atacando a onça, que então soltou o homem e fugiu para a mata.
Devido à falta de sinal de celular na área, Gilson não conseguiu pedir ajuda. Ele dirigiu o próprio veículo até a Unimed Piracicaba, onde recebeu atendimento médico.O morador sofreu rompimento de ligamento no ombro, lacerações na perna (que precisaram de sutura) e diversos arranhões e hematomas pelo corpo. O homem acredita que a onça estava estressada, pois teria passado a noite inteira sobre a árvore no quintal, acuada pelos cães. Ele levantou ainda a hipótese de que o animal possa ser a mãe do filhote resgatado anteriormente no mesmo sítio pelo Pelotão Ambiental.
O morador também relatou ter notado o desaparecimento de javaporcos na região — presas naturais das onças —, o que, segundo ele, pode estar levando os felinos a atacar outros animais e até pessoas.
A vereadora publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo a Deus, à equipe médica da Unimed e aos cães de estimação, afirmando que, graças a eles, o pior não aconteceu.