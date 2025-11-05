O relógio marcava o fim da tarde quando o silêncio do centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi rompido por gritos, sirenes e o som seco dos disparos.Em meio à correria, um homem de 33 anos — conhecido nas ruas como “Pará” —, tombava ferido após enfrentar a Guarda Civil Municipal (GCM) com uma faca de 25 centímetros nas mãos.
VEJA MAIS
- 12 vítimas: Justiça mantém Vereador Cássio "Falapira" preso por mais 30 dias
- "Carro-cofre" do tráfico: Polícia acha 2 kg de maconha e R$ 6 mil em espécie
Segundo informações da corporação, a confusão começou durante uma operação de rotina nas imediações da linha férrea, área conhecida pela intensa movimentação de pessoas.Ao perceber a presença da viatura, o homem correu desesperado, saltando trilhos e ignorando as ordens de parada. O que parecia uma simples fuga logo se transformou em um cerco tenso e imprevisível.
Encurralado, o homem virou de repente e partiu pra cima de um dos guardas, erguendo a faca.Foi questão de segundos — o reflexo, o susto, o disparo.O som ecoou entre os prédios e fez moradores saírem às janelas, atônitos. Quando o socorro chegou, "Pará" já não apresentava sinais de vida.
O corpo foi recolhido pela funerária após os trabalhos da Perícia Técnica, enquanto a faca usada no ataque foi apreendida.A GCM informou que a ação foi uma reação imediata à ameaça, e o caso será investigado pela Polícia Civil.