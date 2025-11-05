O relógio marcava o fim da tarde quando o silêncio do centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi rompido por gritos, sirenes e o som seco dos disparos.Em meio à correria, um homem de 33 anos — conhecido nas ruas como “Pará” —, tombava ferido após enfrentar a Guarda Civil Municipal (GCM) com uma faca de 25 centímetros nas mãos.

Segundo informações da corporação, a confusão começou durante uma operação de rotina nas imediações da linha férrea, área conhecida pela intensa movimentação de pessoas.Ao perceber a presença da viatura, o homem correu desesperado, saltando trilhos e ignorando as ordens de parada. O que parecia uma simples fuga logo se transformou em um cerco tenso e imprevisível.