O flagrante ocorreu durante uma operação de rotina, quando os agentes desconfiaram da atitude suspeita dos ocupantes do veículo.

Uma ação policial de alto impacto desmantelou, na noite desta terça-feira (4), um esquema ousado de tráfico de drogas que utilizava um “carro-cofre” para o transporte e ocultação de entorpecentes e dinheiro em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Ao realizar a abordagem, a Polícia encontrou 2 quilos de maconha cuidadosamente embalados e prontos para a venda, além de R$ 6 mil em espécie, escondidos em um compartimento secreto habilmente instalado dentro do carro — um verdadeiro cofre sobre rodas.

De acordo com informações oficiais, o sistema de ocultação era sofisticado e exigiu habilidade técnica para ser aberto. O compartimento era acionado por um mecanismo eletrônico, reforçando a tese de que os criminosos investiam pesado em tecnologia para burlar a fiscalização.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e associação criminosa. A perícia técnica foi acionada para analisar o veículo e identificar possíveis modificações que indiquem envolvimento com uma rede de distribuição maior.