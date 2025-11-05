As equipes do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba finalizaram a instalação de dois novos registros de rede de grande porte na região Norte da cidade nesta terça-feira, 04/11. O primeiro, de 400mm, foi instalado na rua Emilio Bertozzi, ao lado do Campo do Vera Cruz, no bairro Algodoal; e o segundo substituiu um antigo em rede de 300mm, localizado na avenida Brasília, em frente à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), na Vila Industrial. A ação faz parte do Programa de Redução de Perdas da Prefeitura de Piracicaba.

Cerca de 14 servidores, com apoio de três caminhões e duas retroescavadeiras, realizaram a instalação dos registros, das 9h às 15h. A troca faz parte das obras de setorização da rede de água da cidade. Ao final, com investimento de R$ 9 milhões, serão instalados 1.000 novos registros de pressão na rede, substituídos antigos registros de manobra e instaladas VRPs (Válvula Reguladora de Pressão). Até o momento, já foram instalados mais de 260 equipamentos.

