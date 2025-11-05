As equipes do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba finalizaram a instalação de dois novos registros de rede de grande porte na região Norte da cidade nesta terça-feira, 04/11. O primeiro, de 400mm, foi instalado na rua Emilio Bertozzi, ao lado do Campo do Vera Cruz, no bairro Algodoal; e o segundo substituiu um antigo em rede de 300mm, localizado na avenida Brasília, em frente à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), na Vila Industrial. A ação faz parte do Programa de Redução de Perdas da Prefeitura de Piracicaba.
Cerca de 14 servidores, com apoio de três caminhões e duas retroescavadeiras, realizaram a instalação dos registros, das 9h às 15h. A troca faz parte das obras de setorização da rede de água da cidade. Ao final, com investimento de R$ 9 milhões, serão instalados 1.000 novos registros de pressão na rede, substituídos antigos registros de manobra e instaladas VRPs (Válvula Reguladora de Pressão). Até o momento, já foram instalados mais de 260 equipamentos.
A criação de novos setores, segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira, ajuda a dividir a rede de abastecimento em áreas menores. Isso torna mais fácil acompanhar o consumo e as perdas, facilitando a identificação de problemas e permitindo intervenções rápidas. “Estamos focados na região Norte, que precisa dessa melhoria urgentemente. Mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas aqui nesta área da cidade”, reforça.
Durante as obras de hoje foi necessário interromper temporariamente o abastecimento em bairros como Santa Teresinha, Parque Piracicaba, São Matheus, Gran Park, Vila Sônia, Parque Orlanda, Algodoal, Nova Piracicaba, Jardim Monumento, parte da Vila Rezende e adjacências. Após a conclusão, o abastecimento foi liberado e a normalização do fornecimento da água aconteceu antes do final da tarde.
PROGRAMAÇÃO – Para os próximos dias, sempre das 9h às 16h, as obras programadas para setorização da rede passarão pelos seguintes bairros e adjacências: Amanhã, quarta-feira, 05/11, Campestre, Costa Rica, Santa Clara e Monjolinho; quinta-feira, 06/11, Nova América, Caxambu, Água Branca, Astúrias; Sexta-feira, 07/11, Monte Feliz. Esta programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.
ORIENTAÇÃO – Devido ao grande número de registros ainda a serem implantados na cidade, o Semae Piracicaba tem publicado antecipadamente em seu site (semaepiracicaba.sp.gov.br) e em suas redes sociais (@semaepiracicaba) as datas e os locais que receberão as obras, bem como quais regiões da cidade podem ser afetadas em decorrência dos serviços.
Além disso, tem disponível os seguintes canais de atendimento à população: WhatsApp 24h: (19) 3403-9608; Central 24h: 0800 772 9611; Disque 115 (somente telefone fixo); e AgênciaWeb: agenciaweb.semaepiracicaba.sp.gov.br.
O Semae pede a compreensão dos moradores neste período e recomenda a economia de água para aqueles que possuem reservação e assim manter o abastecimento interno até a normalização da rede.