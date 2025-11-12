A Justiça determinou a prorrogação da prisão temporária do vereador Cássio Luiz Barbosa por mais 30 dias, após representação apresentada pela delegada Dra. Olívia Fonseca. A medida foi tomada em razão do avanço das investigações, que seguem sob segredo de justiça.

De acordo com informações oficiais, 12 vítimas já procuraram a delegacia para registrar denúncias contra o parlamentar. Além delas, quatro testemunhas também foram ouvidas pela polícia.