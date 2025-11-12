A Justiça determinou a prorrogação da prisão temporária do vereador Cássio Luiz Barbosa por mais 30 dias, após representação apresentada pela delegada Dra. Olívia Fonseca. A medida foi tomada em razão do avanço das investigações, que seguem sob segredo de justiça.
De acordo com informações oficiais, 12 vítimas já procuraram a delegacia para registrar denúncias contra o parlamentar. Além delas, quatro testemunhas também foram ouvidas pela polícia.
O prazo inicial da prisão se encerraria em 8 de novembro, mas a prorrogação foi autorizada para permitir a continuidade das diligências e o aprofundamento das apurações sobre as acusações apresentadas.
Cássio Luiz Barbosa seguirá preso enquanto a equipe policial dá prosseguimento ao inquérito, que ainda pode revelar novos desdobramentos nas próximas semanas.
O Caso
A Polícia Civil prendeu na manhã do doa 9 de outubro o vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. A medida ocorreu no contexto de investigações sobre sete denúncias de crimes sexuais atribuídas ao parlamentar. Agora são12 mulheres.
Além da residência do vereador, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em seu gabinete na Câmara Municipal e em um escritório particular.
A primeira denúncia foi um suposto caso de importunação sexual, ocorrido no dia 22 de setembro, dentro do próprio gabinete parlamentar.
A Polícia Civil investiga as denúncias, sob sigilo de justiça.