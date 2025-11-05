05 de novembro de 2025
VOCÊ SABIA?

Quais os nomes mais usados em Piracicaba? Veja a lista

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
As informações foram extraídas de registros civis e mostram a frequência dos nomes em certidões emitidas no município
As informações foram extraídas de registros civis e mostram a frequência dos nomes em certidões emitidas no município

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou um levantamento com dados referentes aos nomes mais utilizados no Brasil, e consequentemente, na cidade de Piracicaba. As informações foram extraídas de registros civis e mostram a frequência dos nomes em certidões emitidas no município ao longo dos anos.

Saiba Mais:

No grupo masculino, José aparece em primeiro lugar com 8.530 registros. Logo em seguida, vêm João, com 6.410, e Antonio, com 4.445 registros. Na sequência, Pedro contabiliza 3.530 registros e Lucas soma 3.496, encerrando as cinco primeiras posições.

Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em Piracicaba:

  • José — 8.530
  • João — 6.410
  • Antonio — 4.445
  • Pedro — 3.530
  • Lucas — 3.496
  • Gabriel — 3.309
  • Paulo — 3.022
  • Luis — 2.972
  • Carlos — 2.674
  • Rafael — 2.490

Entre os nomes femininos, Maria lidera o ranking com 19.442 registros. Ana aparece em segundo lugar, com 7.490, seguida de Julia, com 1.745, Juliana, com 1.638, e Laura, com 1.553 registros.

Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados:

  • Maria — 19.442
  • Ana — 7.490
  • Julia — 1.745
  • Juliana — 1.638
  • Laura — 1.553
  • Leticia — 1.397
  • Bruna — 1.380
  • Beatriz — 1.357
  • Adriana — 1.344
  • Aline — 1.325

O levantamento do IBGE considera o acumulado de registros de nascimentos que passaram pelas unidades cartoriais do município. Esses dados ajudam a mapear tendências de escolha de nomes ao longo do tempo, além de servir como base para estudos demográficos e sociais.

