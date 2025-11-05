Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou um levantamento com dados referentes aos nomes mais utilizados no Brasil, e consequentemente, na cidade de Piracicaba. As informações foram extraídas de registros civis e mostram a frequência dos nomes em certidões emitidas no município ao longo dos anos.

Saiba Mais:

No grupo masculino, José aparece em primeiro lugar com 8.530 registros. Logo em seguida, vêm João, com 6.410, e Antonio, com 4.445 registros. Na sequência, Pedro contabiliza 3.530 registros e Lucas soma 3.496, encerrando as cinco primeiras posições.