Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou um levantamento com dados referentes aos nomes mais utilizados no Brasil, e consequentemente, na cidade de Piracicaba. As informações foram extraídas de registros civis e mostram a frequência dos nomes em certidões emitidas no município ao longo dos anos.
Saiba Mais:
- Novembro Azul: Piracicaba realiza ações para a saúde do homem
- 'Carro-cofre do tráfico': Polícia acha 6 kg de maconha e R$ 6 mil
No grupo masculino, José aparece em primeiro lugar com 8.530 registros. Logo em seguida, vêm João, com 6.410, e Antonio, com 4.445 registros. Na sequência, Pedro contabiliza 3.530 registros e Lucas soma 3.496, encerrando as cinco primeiras posições.
Ranking dos 10 nomes masculinos mais registrados em Piracicaba:
- José — 8.530
- João — 6.410
- Antonio — 4.445
- Pedro — 3.530
- Lucas — 3.496
- Gabriel — 3.309
- Paulo — 3.022
- Luis — 2.972
- Carlos — 2.674
- Rafael — 2.490
Entre os nomes femininos, Maria lidera o ranking com 19.442 registros. Ana aparece em segundo lugar, com 7.490, seguida de Julia, com 1.745, Juliana, com 1.638, e Laura, com 1.553 registros.
Ranking dos 10 nomes femininos mais registrados:
- Maria — 19.442
- Ana — 7.490
- Julia — 1.745
- Juliana — 1.638
- Laura — 1.553
- Leticia — 1.397
- Bruna — 1.380
- Beatriz — 1.357
- Adriana — 1.344
- Aline — 1.325
O levantamento do IBGE considera o acumulado de registros de nascimentos que passaram pelas unidades cartoriais do município. Esses dados ajudam a mapear tendências de escolha de nomes ao longo do tempo, além de servir como base para estudos demográficos e sociais.