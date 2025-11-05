A medida afeta aproximadamente 350 companhias ou entidades que realizam mais de 500 mil chamadas por mês. A tecnologia foi estabelecida como forma de proteger o consumidor contra o assédio e fraudes.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) negou na última terça-feira (4) o pedido de prorrogação do prazo para a adequação à nova regra de identificação de chamadas. Com a manutenção da decisão, as empresas deverão implementar a tecnologia Origem Verificada em suas ligações de telemarketing a partir do próximo dia 15.

Entidades que representam operadoras, a startup QuintoAndar e a Federação de Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) solicitaram um período maior para a implementação. Os solicitantes argumentaram sobre o "prazo exíguo" de 90 dias e a existência de "custos operacionais imprevistos".

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

As empresas mencionaram em petição que o período era insuficiente para executar as ações e medidas técnicas necessárias, incluindo novas negociações com fornecedores e revisões de preços, o que geraria impactos financeiros consideráveis. Segundo as companhias, a característica de identificação de contato do serviço de Origem Verificada, que é um recurso comercial oferecido por operadoras, eleva o custo da operação.

O conselheiro relator do caso, Edson Holanda, defendeu que o prazo de 90 dias concedido era apropriado, visto que a solução de identificação já está pronta para os 350 "grandes chamadores". A tecnologia tem como objetivo confirmar que a pessoa ou entidade realizando o contato é a proprietária da linha, visando evitar golpes. As ligações passarão a exibir o nome, logotipo da empresa ou entidade e a finalidade do contato.