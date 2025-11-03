A plataforma online Reddit, que se organiza em fóruns de discussão chamados "subreddits", continua a expandir sua relevância, tanto em termos de alcance global quanto de desempenho financeiro. O sistema gratuito permite que usuários compartilhem e avaliem conteúdos com votos positivos ("upvote") ou negativos ("downvote"), gerando uma pontuação de "karma" que indica a relevância de um participante.
Como funciona
O Reddit opera através de comunidades específicas que abordam desde hobbies até notícias e cultura. Para acessar um tópico específico, basta utilizar o endereço "reddit.com/r/" seguido do nome do tema. O conteúdo é gerado integralmente pelos usuários, e a categorização é facilitada por "tags" como "Ajuda", "News" ou "Meme".
A segurança do uso é reforçada pela política da plataforma, embora sejam recomendadas precauções comuns a ambientes online, como evitar o compartilhamento de dados sensíveis e conferir a origem de conteúdos. Os usuários também podem configurar a conta para restringir o acesso a material adulto.
O nome da plataforma, "Reddit", combina as palavras em inglês "read" (ler) e "edit" (editar), refletindo o conceito de compartilhamento e debate. Seu antigo slogan era "A primeira página da internet", ressaltando seu objetivo de ser um ponto central de descoberta de conteúdo web.
Como Usar o Reddit: Primeiros Passos e Dicas
Para novos usuários ou para quem deseja otimizar a experiência na plataforma, algumas práticas são recomendadas:
1. Ativar Autenticação de Duas Etapas (2FA)
A autenticação em duas etapas é uma camada de segurança adicional e é altamente aconselhável, dado que o site é frequentemente alvo de ataques. O procedimento de ativação é o seguinte:
Acesse reddit.com e clique no seu nome no canto superior direito.
Navegue para “User Settings”, depois “Safety & Privacy”.
Em “Advanced Security”, clique na seta ao lado de “Use two-factor Authentication”.
Em “Two-factor authentication”, clique em “click to enable”.
Siga as instruções para habilitar o 2FA, preferencialmente utilizando um aplicativo de autenticação (como Authy ou Google Authenticator), em vez de SMS.
2. Explorar Subreddits para Qualquer Assunto
É possível encontrar comunidades ("subreddits") dedicadas a praticamente qualquer tema imaginável. Embora a página inicial sugira tópicos padrão, a ferramenta de busca permite vasculhar a plataforma atrás de interesses específicos. Uma subrreditoria notável é a r/IAmA (Ask Me Anything, ou Pergunte-me Qualquer Coisa), que hospeda entrevistas e conversas com pessoas de diferentes áreas e perfis.
3. Ler Sempre as Regras da Comunidade
Embora o Reddit possua regras gerais, os moderadores de cada subreddit têm autonomia para definir diretrizes específicas para suas comunidades. Como os temas e faixas etárias das subrreditorias variam, é crucial ler as regras (normalmente fixadas no lado direito da tela) antes de participar para garantir o cumprimento das normas locais e gerais.
4. Utilizar Atalhos de Navegação
No desktop, além do formato padrão de acesso (reddit.com/r/nome_da_subrreditoria), é possível utilizar um atalho mais curto: digitar nome_da_subrreditoria.reddit.com no navegador. Este método simplificado direciona o usuário normalmente e pode ser útil para verificar rapidamente a existência de uma comunidade.
5. Criar Posts com Múltiplos Formatos
A ferramenta de postagem do Reddit, localizada no topo da página de um subreddit, suporta diversos tipos de conteúdo. O usuário pode escolher entre quatro formatos principais:
Post: Permite a combinação de texto com imagens, vídeo e links.
Images & Video: Postagem exclusiva de mídias visuais (imagens ou vídeos).
Link: Postagem focada em um único link, podendo ser de vídeos externos (como do YouTube).
Poll: Criação de enquetes.
Os posts podem ser marcados com tags como Spoiler ou NSFW (Not Safe For Work), que ocultam o conteúdo até que o usuário decida visualizá-lo (função que pode ser ajustada nas configurações de preferência).
Expansão Global e Desempenho no Brasil
A plataforma foi fundada em 2005 por Steve Huffman e Alexis Ohanian e hoje registra mais de 430 milhões de usuários ativos mensais.
O Brasil se destaca no crescimento internacional da companhia. No segundo trimestre deste ano, a empresa informou ter dobrado o número de usuários semanais no país, em comparação com o mesmo período do ano anterior. França, Espanha e Brasil foram responsáveis por metade do aumento de usuários em mercados internacionais. A base global superou a americana, com 60,1 milhões de usuários diários de mercados internacionais contra 50,3 milhões do mercado americano.
Entre os fóruns brasileiros, alguns temas registraram crescimento notável em visualizações anuais, como Viagens (85%), TV e Filmes (mais de 50%) e Esportes (35%). Comunidades como r/F1Brasil, r/futebol e r/viagens também demonstraram crescimento, com r/F1Brasil atingindo 170% de aumento em visualizações anuais.
Evolução ao longo dos anos
O desempenho financeiro do Reddit registrou um avanço, com as ações subindo mais de 12% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre deste ano. O balanço ficou acima das projeções de Wall Street.