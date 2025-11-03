A plataforma online Reddit, que se organiza em fóruns de discussão chamados "subreddits", continua a expandir sua relevância, tanto em termos de alcance global quanto de desempenho financeiro. O sistema gratuito permite que usuários compartilhem e avaliem conteúdos com votos positivos ("upvote") ou negativos ("downvote"), gerando uma pontuação de "karma" que indica a relevância de um participante.

Como funciona

O Reddit opera através de comunidades específicas que abordam desde hobbies até notícias e cultura. Para acessar um tópico específico, basta utilizar o endereço "reddit.com/r/" seguido do nome do tema. O conteúdo é gerado integralmente pelos usuários, e a categorização é facilitada por "tags" como "Ajuda", "News" ou "Meme".

