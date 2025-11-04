Relatos nas redes sociais confirmam que a plataforma da Meta está travada na tela de carregamento para muitos usuários. Mesmo quando a interface gráfica é exibida, as mensagens e históricos de bate-papo não são carregados, impedindo a comunicação.

Nesta terça-feira (4), usuários do WhatsApp Web foram surpreendidos por uma instabilidade que tirou a versão para navegadores do ar. O serviço, amplamente utilizado para comunicação profissional e pessoal, começou a apresentar falhas de carregamento e acesso às conversas, gerando transtornos para milhões de pessoas.

É importante notar que o problema parece ser restrito ao WhatsApp Web. As versões do aplicativo para smartphones (Android e iOS), assim como os aplicativos para desktop (Windows e macOS), continuam operando normalmente, sem relatos de interrupção. Isso sugere que a falha está concentrada nos servidores ou na infraestrutura específica que suporta a interface via navegador.

De acordo com o DownDetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, as primeiras notificações de falha começaram a surgir por volta das 10h30 da manhã. O número de relatos cresceu rapidamente em poucos minutos, indicando uma interrupção súbita e generalizada para a versão web do mensageiro.

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, não emitiu um comunicado oficial sobre a causa da instabilidade ou previsão para a normalização do serviço. Usuários que dependem da plataforma para suas atividades diárias são aconselhados a utilizar as versões móveis ou de desktop enquanto o problema persiste.