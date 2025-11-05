A gravidade da situação foi detalhada na última demonstração contábil de 2024, publicada em maio de 2025, e reforçada pelos resultados do segundo trimestre de 2025. Em 2024, a receita total dos Correios sofreu uma redução de 0,89%, totalizando R$ 21,47 bilhões, enquanto as despesas gerais e administrativas saltaram para R$ 4,7 bilhões. O segmento de serviços internacionais e de mensagens foi o mais afetado, com quedas de R$ 531 milhões e R$ 157 milhões, respectivamente. No primeiro semestre de 2025, a receita total caiu 9,5% em relação ao ano anterior, e as despesas operacionais, impulsionadas por um aumento de 512% nos pagamentos de precatórios, atingiram R$ 13,4 bilhões.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) enfrenta um dos momentos mais desafiadores de sua história, com a necessidade urgente de um empréstimo de R$ 20 bilhões para estabilizar suas finanças. A estatal, que já registrou um prejuízo de R$ 2,6 bilhões em 2024 – um valor quatro vezes maior que o de 2023 – e um patrimônio líquido negativo de R$ 4,4 bilhões, busca fôlego para reverter um cenário de queda de receitas e aumento de despesas.

Especialistas apontam que a crise dos Correios é multifacetada. Marcelo Godke, especialista em Direito Empresarial, destaca que a estrutura da estatal se tornou "pesada, cara e pouco competitiva" ao longo dos anos. A rápida evolução do comércio eletrônico, que exige logística ágil e tecnologia, encontrou uma empresa presa à burocracia, greves e decisões políticas, perdendo espaço para o setor privado.

Os próprios Correios citam as "modificações na regulação dos produtos importados", como o programa "Remessa Conforme" (popularmente conhecido como "taxa das blusinhas"), que em 2023 passou a cobrar imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 e permitiu que outras transportadoras realizassem a distribuição doméstica dessas encomendas, que antes era exclusividade da estatal. A ausência de investimentos em tecnologia e a rigidez de suas estruturas operacionais e administrativas também são apontadas como fatores que minaram sua competitividade frente ao mercado privado, cada vez mais agressivo.

O Plano de Reestruturação e o Empréstimo

O empréstimo de R$ 20 bilhões, ainda em fase de negociação com um consórcio de bancos, é a peça central de um plano de reestruturação mais amplo. O presidente da companhia, Emmanoel Schmidt Rondon, afirma que a operação será "suportável" e baseada em "gestão e eficiência". Complementarmente, a Caixa Econômica Federal estuda a criação de um fundo imobiliário com propriedades dos Correios para gerar novas receitas.