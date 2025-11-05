A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), mais conhecida como Correios, está no centro de um debate inusitado. Em um momento de profunda crise financeira, com prejuízos que somam bilhões de reais, a estatal decidiu lançar um programa de educação financeira para a população brasileira. A iniciativa, que visa orientar sobre controle de orçamento e uso consciente do crédito, ocorre enquanto a própria companhia negocia um vultoso empréstimo de R$ 20 bilhões para tentar reequilibrar suas contas.

Nos dias 3 e 4 de novembro, os Correios promoveram cursos gratuitos em 25 capitais do país. A ação, realizada em parceria com o Serasa e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), teve como foco capacitar os cidadãos a manterem uma vida financeira mais saudável. "Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira", destacou Aline Maciel, diretora do Serasa, ressaltando a importância de escolhas financeiras conscientes em um cenário de alta inadimplência e perda de poder de compra das famílias.

A delicada situação financeira dos Correios