Um caso abalou as redes e chocou São Paulo: a influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida como a “Barbie Humana”, foi encontrada morta dentro de uma casa na Lapa, zona oeste da capital, na noite deste domingo (2).
A tragédia veio à tona após um defensor público de 51 anos, acionar o Samu dizendo que a jovem havia “adormecido e parado de se mover”. Quando o socorro chegou, Bárbara já estava sem vida.
A testemunha contou à polícia que contratou os serviços sexuais da influenciadora e que os dois teriam usado substâncias ilícitas durante a noite. Ele afirmou que tentou reanimação por cerca de nove minutos, mas sem sucesso.
O que levanta dúvidas e aumenta o clima de mistério é que o corpo de Bárbara apresentava uma lesão no olho esquerdo e marcas nas costas, o que contradiz a versão de morte súbita.
Uma amiga do defensor público — que teria passado parte do dia com eles — afirmou em depoimento que Bárbara caiu e machucou o rosto horas antes, tentando justificar o ferimento.
Mesmo assim, a Polícia Civil trata o caso como morte suspeita. Foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para descobrir se ela sofreu overdose, teve uma queda fatal ou foi vítima de violência.
Conhecida nas redes pelo visual inspirado na boneca Barbie, Bárbara tinha mais de 54 mil seguidores e costumava ostentar o resultado de 27 cirurgias plásticas, que somavam cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos.
O caso está registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) e o laudo médico deve ser decisivo para esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite que terminou em tragédia.
Enquanto isso, nas redes sociais, fãs e amigos lamentam com mensagens de dor e incredulidade. A morte da “Barbie Humana” deixa o ar carregado de perguntas — e uma cidade inteira à espera de respostas.