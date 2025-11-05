A tragédia veio à tona após um defensor público de 51 anos, acionar o Samu dizendo que a jovem havia “adormecido e parado de se mover”. Quando o socorro chegou, Bárbara já estava sem vida.

Um caso abalou as redes e chocou São Paulo: a influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida como a “Barbie Humana”, foi encontrada morta dentro de uma casa na Lapa, zona oeste da capital, na noite deste domingo (2).

A testemunha contou à polícia que contratou os serviços sexuais da influenciadora e que os dois teriam usado substâncias ilícitas durante a noite. Ele afirmou que tentou reanimação por cerca de nove minutos, mas sem sucesso.

O que levanta dúvidas e aumenta o clima de mistério é que o corpo de Bárbara apresentava uma lesão no olho esquerdo e marcas nas costas, o que contradiz a versão de morte súbita.

Uma amiga do defensor público — que teria passado parte do dia com eles — afirmou em depoimento que Bárbara caiu e machucou o rosto horas antes, tentando justificar o ferimento.