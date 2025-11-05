Um motorista de 49 anos, morador de Piracicaba, morreu após perder o controle do veículo e capotar violentamente, na altura do quilômetro 7+800 metros, na noite desta segunda-feira (3).

Uma noite de chuva terminou em tragédia na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), no trecho que liga Rio Claro a Piracicaba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento do acidente. Marcio Grippa conduzia um Ford Escort no sentido Piracicaba–Rio Claro, quando — por razões ainda investigadas — invadiu o canteiro central e colidiu com força contra uma mureta de proteção.

O impacto foi devastador. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida foi tão intensa que o motorista foi arremessado para fora do veículo, que seguiu desgovernado e acabou parando na pista contrária.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho foram acionadas imediatamente. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.