Uma noite de chuva terminou em tragédia na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), no trecho que liga Rio Claro a Piracicaba.
Um motorista de 49 anos, morador de Piracicaba, morreu após perder o controle do veículo e capotar violentamente, na altura do quilômetro 7+800 metros, na noite desta segunda-feira (3).
Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento do acidente. Marcio Grippa conduzia um Ford Escort no sentido Piracicaba–Rio Claro, quando — por razões ainda investigadas — invadiu o canteiro central e colidiu com força contra uma mureta de proteção.
O impacto foi devastador. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida foi tão intensa que o motorista foi arremessado para fora do veículo, que seguiu desgovernado e acabou parando na pista contrária.
Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho foram acionadas imediatamente. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.
As causas exatas do acidente serão apuradas pela perícia técnica, mas os bombeiros reforçaram que a pista estava molhada e a visibilidade reduzida no momento da colisão.
Marcio Grippa foi velado na sala “07” do Velório da Saudade, em Piracicaba, e sepultado na tarde desta terça-feira (4), às 17h, no Cemitério Municipal da Saudade.