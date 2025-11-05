05 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ACIDENTE FATAL

Motorista de Piracicaba morre após capotar Escort na SP 127

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais/SGT Leme/Corpo de Bombeiros
O motorista Márcio Grippa, de 49 anos, morreu no acidente.
O motorista Márcio Grippa, de 49 anos, morreu no acidente.

 Uma noite de chuva terminou em tragédia na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), no trecho que liga Rio Claro a Piracicaba.

VEJA MAIS

Um motorista de 49 anos, morador de Piracicaba, morreu após perder o controle do veículo e capotar violentamente, na altura do quilômetro 7+800 metros, na noite desta segunda-feira (3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento do acidente. Marcio Grippa conduzia um Ford Escort no sentido Piracicaba–Rio Claro, quando — por razões ainda investigadas — invadiu o canteiro central e colidiu com força contra uma mureta de proteção.

O impacto foi devastador. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida foi tão intensa que o motorista foi arremessado para fora do veículo, que seguiu desgovernado e acabou parando na pista contrária.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho foram acionadas imediatamente. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

As causas exatas do acidente serão apuradas pela perícia técnica, mas os bombeiros reforçaram que a pista estava molhada e a visibilidade reduzida no momento da colisão.

Marcio Grippa foi velado na sala “07” do Velório da Saudade, em Piracicaba, e sepultado na tarde desta terça-feira (4), às 17h, no Cemitério Municipal da Saudade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários